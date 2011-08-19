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حملة مرورية لضبط مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2669" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة مرورية لضبط مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2669" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
07:19 PM

حملة مرورية لضبط مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
343

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2669" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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