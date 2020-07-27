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أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا"

العدوى انتقلت إليها من البشر

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن اختبارات أثبتت إصابة قطة منزلية في إنجلترا بفيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي، وذلك في أول حالة إصابة مؤكدة لحيوان بالفيروس في بريطانيا.

وأضافت بأنه جرى تأكيد إصابة القطة من خلال الفحوصات المعملية الأربعاء الماضي.

وأوضحت الحكومة أنه لا يوجد مؤشر إلى أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت وزارة البيئة البريطانية أن كل الدلائل المتاحة تشير إلى أن القطة التقطت الفيروس من صاحبَيْها اللذين ثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة بأن القطة وصاحبَيْها تماثلوا للشفاء التام، وأن الفيروس لم ينتقل إلى أي حيوان آخر أو أي أفراد آخرين من سكان البيت.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن القطط هي أكثر أنواع الحيوانات عرضة لانتقال فيروس كورونا، وأنها قادرة على نقله إلى غيرها من القطط.

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أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا"
سبق

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن اختبارات أثبتت إصابة قطة منزلية في إنجلترا بفيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي، وذلك في أول حالة إصابة مؤكدة لحيوان بالفيروس في بريطانيا.

وأضافت بأنه جرى تأكيد إصابة القطة من خلال الفحوصات المعملية الأربعاء الماضي.

وأوضحت الحكومة أنه لا يوجد مؤشر إلى أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت وزارة البيئة البريطانية أن كل الدلائل المتاحة تشير إلى أن القطة التقطت الفيروس من صاحبَيْها اللذين ثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة بأن القطة وصاحبَيْها تماثلوا للشفاء التام، وأن الفيروس لم ينتقل إلى أي حيوان آخر أو أي أفراد آخرين من سكان البيت.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن القطط هي أكثر أنواع الحيوانات عرضة لانتقال فيروس كورونا، وأنها قادرة على نقله إلى غيرها من القطط.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:06 PM

أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا"

العدوى انتقلت إليها من البشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن اختبارات أثبتت إصابة قطة منزلية في إنجلترا بفيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي، وذلك في أول حالة إصابة مؤكدة لحيوان بالفيروس في بريطانيا.

وأضافت بأنه جرى تأكيد إصابة القطة من خلال الفحوصات المعملية الأربعاء الماضي.

وأوضحت الحكومة أنه لا يوجد مؤشر إلى أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت وزارة البيئة البريطانية أن كل الدلائل المتاحة تشير إلى أن القطة التقطت الفيروس من صاحبَيْها اللذين ثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة بأن القطة وصاحبَيْها تماثلوا للشفاء التام، وأن الفيروس لم ينتقل إلى أي حيوان آخر أو أي أفراد آخرين من سكان البيت.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن القطط هي أكثر أنواع الحيوانات عرضة لانتقال فيروس كورونا، وأنها قادرة على نقله إلى غيرها من القطط.

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