"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".سويسرا فيروس كورونا الجديد
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".