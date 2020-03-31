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"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373

ارتفاع الإصابات إلى 16176

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.

وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373
سبق

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.

وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:41 PM

"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373

ارتفاع الإصابات إلى 16176

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.

وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".

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