"العجيري" يفتتح الملتقى الدعوي بمهرجان صيف النماص

المهرجان ينطلق رسميًا مساء غدٍ بفعاليات متنوعة

افتتح محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية "عبدالله بن عائض العجيري" فعاليات الملتقى الدعوي الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص 1439 هـ تحت شعار "صيف النماص ملتقانا" وذلك بعد صلاة مغرب اليوم السبت بالجامع الكبير بالنماص.

وألقى مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري محاضرة بعنوان "أعمال القلوب" بحضور عددٍ من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي وزوار المحافظة.

يُشار إلى أن مهرجان صيف النماص ينطلق رسميًا مساء يوم غدٍ الأحد بفعاليات متنوعة، كما سيتم تدشين هامش الخيمة الثقافية على هامش الافتتاح، ويضم المهرجان العديد من المعارض الفنية والمعروضات الأثرية والمسرح الثقافي ويتوقع أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا لافتًا من أهالي وزوار المحافظة.