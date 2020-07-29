"مدني جازان" يدعو لاتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار

بعد تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن تقلبات جوية على المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات، مع عدم البقاء في مواقع مكشوفة أو عالية؛ تفاديًا لمخاطر البرق والصواعق، وعدم الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية؛ وذلك تفاديًا لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار.

وأشار إلى أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.