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راح ضحيتها 80 شخصًا.. تحذير المواطنين السعوديين من أعاصير أمريكا

حذّرت السفارة السعودية لدى واشنطن، المواطنين السعوديين من الأعاصير التي تضرب عددًا من الولايات الأمريكية منذ يوم أمس، وراح ضحيتها نحو 80 شخصًا حتى فجر اليوم الأحد.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي على تويتر:

"تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من موجة الأعاصير التي تضرب ولايات (أركنساس، إلينوي، كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي، تينسي).

وطالبت المواطنين بضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية في كل ولاية، والاتصال بالسفارة في الحالات الطارئة.

وقُتل ما لا يقل عن 80 شخصًا حتى فجر اليوم؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من مسؤولي الولايات؛ منهم 70 في ولاية كنتاكي وحدها، ويُرجَّح أن يصل عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص بعد سلسلة من الأعاصير طافت في خمس ولايات تاركةً مشاهد مروعة من الدمار.

ولحقت الأضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى في الولاية على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاصفةَ بالمأساة التي تفوق التصور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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راح ضحيتها 80 شخصًا.. تحذير المواطنين السعوديين من أعاصير أمريكا
سبق

حذّرت السفارة السعودية لدى واشنطن، المواطنين السعوديين من الأعاصير التي تضرب عددًا من الولايات الأمريكية منذ يوم أمس، وراح ضحيتها نحو 80 شخصًا حتى فجر اليوم الأحد.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي على تويتر:

"تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من موجة الأعاصير التي تضرب ولايات (أركنساس، إلينوي، كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي، تينسي).

وطالبت المواطنين بضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية في كل ولاية، والاتصال بالسفارة في الحالات الطارئة.

وقُتل ما لا يقل عن 80 شخصًا حتى فجر اليوم؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من مسؤولي الولايات؛ منهم 70 في ولاية كنتاكي وحدها، ويُرجَّح أن يصل عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص بعد سلسلة من الأعاصير طافت في خمس ولايات تاركةً مشاهد مروعة من الدمار.

ولحقت الأضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى في الولاية على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاصفةَ بالمأساة التي تفوق التصور.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:23 AM

راح ضحيتها 80 شخصًا.. تحذير المواطنين السعوديين من أعاصير أمريكا

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,377

حذّرت السفارة السعودية لدى واشنطن، المواطنين السعوديين من الأعاصير التي تضرب عددًا من الولايات الأمريكية منذ يوم أمس، وراح ضحيتها نحو 80 شخصًا حتى فجر اليوم الأحد.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي على تويتر:

"تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من موجة الأعاصير التي تضرب ولايات (أركنساس، إلينوي، كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي، تينسي).

وطالبت المواطنين بضرورة اتباع إرشادات السلطات المحلية في كل ولاية، والاتصال بالسفارة في الحالات الطارئة.

وقُتل ما لا يقل عن 80 شخصًا حتى فجر اليوم؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من مسؤولي الولايات؛ منهم 70 في ولاية كنتاكي وحدها، ويُرجَّح أن يصل عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص بعد سلسلة من الأعاصير طافت في خمس ولايات تاركةً مشاهد مروعة من الدمار.

ولحقت الأضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى في الولاية على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاصفةَ بالمأساة التي تفوق التصور.

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