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"الثقافة" تبتعث 35 طالباً وطالبةً من الحاصلين على قبول مسبق

في فنون الطهي وصناعة الأفلام والعمارة والآداب واللغات واللغويات وغيرها

‬أصدرت وزارة الثقافة، اليوم، قرارات ابتعاث للمجموعة السادسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 35 طالباً وطالبةً من الحاصلين على قبول مسبق، حيث بلغت نسبة الطلاب 43% ونسبة الطالبات 57%، منهم 80% لدرجة البكالوريوس، و20% منهم لدرجة الماجستير.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة السادسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والموسيقى وتصميم الأزياء، وذلك في عدد من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة منها: معهد الطهي بأمريكا، جامعة أستراليا الوطنية، كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وجامعة دورهام، وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كوين ماري لندن، وجامعة فرجينيا كومنولث.

وتأتي هذه المجموعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لخمس مجموعات، حيث صدر قرار ابتعاث لـ79 طالباً وطالبةً في المجموعة الأولى، و149 طالباً وطالبةً في المجموعة الثانية، و54 طالباً وطالبةً في المجموعة الثالثة، و77 طالباً وطالبةً في المجموعة الرابعة، و78 طالباً وطالبةً في المجموعة الخامسة، و35 طالباً وطالبةً في المجموعة السادسة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في المجموعات الستة 472 طالباً وطالبةً، الذين سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه، من أجل سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تبتعث 35 طالباً وطالبةً من الحاصلين على قبول مسبق
سبق

‬أصدرت وزارة الثقافة، اليوم، قرارات ابتعاث للمجموعة السادسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 35 طالباً وطالبةً من الحاصلين على قبول مسبق، حيث بلغت نسبة الطلاب 43% ونسبة الطالبات 57%، منهم 80% لدرجة البكالوريوس، و20% منهم لدرجة الماجستير.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة السادسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والموسيقى وتصميم الأزياء، وذلك في عدد من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة منها: معهد الطهي بأمريكا، جامعة أستراليا الوطنية، كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وجامعة دورهام، وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كوين ماري لندن، وجامعة فرجينيا كومنولث.

وتأتي هذه المجموعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لخمس مجموعات، حيث صدر قرار ابتعاث لـ79 طالباً وطالبةً في المجموعة الأولى، و149 طالباً وطالبةً في المجموعة الثانية، و54 طالباً وطالبةً في المجموعة الثالثة، و77 طالباً وطالبةً في المجموعة الرابعة، و78 طالباً وطالبةً في المجموعة الخامسة، و35 طالباً وطالبةً في المجموعة السادسة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في المجموعات الستة 472 طالباً وطالبةً، الذين سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه، من أجل سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
05:41 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:29 PM

"الثقافة" تبتعث 35 طالباً وطالبةً من الحاصلين على قبول مسبق

في فنون الطهي وصناعة الأفلام والعمارة والآداب واللغات واللغويات وغيرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أصدرت وزارة الثقافة، اليوم، قرارات ابتعاث للمجموعة السادسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 35 طالباً وطالبةً من الحاصلين على قبول مسبق، حيث بلغت نسبة الطلاب 43% ونسبة الطالبات 57%، منهم 80% لدرجة البكالوريوس، و20% منهم لدرجة الماجستير.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة السادسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والموسيقى وتصميم الأزياء، وذلك في عدد من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة منها: معهد الطهي بأمريكا، جامعة أستراليا الوطنية، كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وجامعة دورهام، وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كوين ماري لندن، وجامعة فرجينيا كومنولث.

وتأتي هذه المجموعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لخمس مجموعات، حيث صدر قرار ابتعاث لـ79 طالباً وطالبةً في المجموعة الأولى، و149 طالباً وطالبةً في المجموعة الثانية، و54 طالباً وطالبةً في المجموعة الثالثة، و77 طالباً وطالبةً في المجموعة الرابعة، و78 طالباً وطالبةً في المجموعة الخامسة، و35 طالباً وطالبةً في المجموعة السادسة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في المجموعات الستة 472 طالباً وطالبةً، الذين سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه، من أجل سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

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