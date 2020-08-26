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نيوزيلندا.. مُنفّذ مجزرة المسجدين يرفض التحدث في المحكمة

محامٍ باسمه سيُلقي كلمة نيابة عنه غدًا.. قبل إصدار العقوبة

أعلن منفّذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أنه لن يتحدث أثناء محاكمته التي روى خلالها ناجون من الاعتداء، شهاداتٍ مروّعة عن وقائع المجزرة.

وأقر المهاجم اليميني المتطرف، برنتون تارانت، الذي رفض أن يكون لديه محامون الشهر الماضي، بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية قتل و40 محاولة قتل وتهمة الإرهاب، خلال هجومه على مسجدي النور ولينوود في 15 مارس 2019 في كرايست تشيرش.

ووفق "فرانس برس" يحق للمتهمين التحدث أثناء محاكمتهم، وكان كثيرون ينتظرون أن يستفيد هذا الشاب البالغ 29 عامًا، والذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، ليدافع عن أفكاره المتطرفة، إلى درجة أنه فُرِضت تدابير صارمة على التغطية الإعلامية للحدث؛ بهدف عدم تقديم منبر للمهاجم.

وعندما سأله القاضي كاميرون ماندر، اليوم الأربعاء، إذا ما كان ينوي التحدث، بعد أن أصغى بصمت خلال ثلاثة أيام إلى غضب الناجين وأفراد عائلات الضحايا؛ أجاب "تارانت" أنه لن يتحدث شخصيًّا في المحكمة.

وسيلقي محام تُعَيّنه المحكمة، كلمة مقتضبة باسم "تارانت"، يوم غد الخميس، قبل أن تعلن المحكمة العقوبة.

ويتوقع عدد من الخبراء القانونيين، أن يكون الأسترالي أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد، دون احتمال الإفراج المشروط.

نيوزيلندا

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نيوزيلندا.. مُنفّذ مجزرة المسجدين يرفض التحدث في المحكمة
سبق

أعلن منفّذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أنه لن يتحدث أثناء محاكمته التي روى خلالها ناجون من الاعتداء، شهاداتٍ مروّعة عن وقائع المجزرة.

وأقر المهاجم اليميني المتطرف، برنتون تارانت، الذي رفض أن يكون لديه محامون الشهر الماضي، بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية قتل و40 محاولة قتل وتهمة الإرهاب، خلال هجومه على مسجدي النور ولينوود في 15 مارس 2019 في كرايست تشيرش.

ووفق "فرانس برس" يحق للمتهمين التحدث أثناء محاكمتهم، وكان كثيرون ينتظرون أن يستفيد هذا الشاب البالغ 29 عامًا، والذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، ليدافع عن أفكاره المتطرفة، إلى درجة أنه فُرِضت تدابير صارمة على التغطية الإعلامية للحدث؛ بهدف عدم تقديم منبر للمهاجم.

وعندما سأله القاضي كاميرون ماندر، اليوم الأربعاء، إذا ما كان ينوي التحدث، بعد أن أصغى بصمت خلال ثلاثة أيام إلى غضب الناجين وأفراد عائلات الضحايا؛ أجاب "تارانت" أنه لن يتحدث شخصيًّا في المحكمة.

وسيلقي محام تُعَيّنه المحكمة، كلمة مقتضبة باسم "تارانت"، يوم غد الخميس، قبل أن تعلن المحكمة العقوبة.

ويتوقع عدد من الخبراء القانونيين، أن يكون الأسترالي أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد، دون احتمال الإفراج المشروط.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:33 PM

نيوزيلندا.. مُنفّذ مجزرة المسجدين يرفض التحدث في المحكمة

محامٍ باسمه سيُلقي كلمة نيابة عنه غدًا.. قبل إصدار العقوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن منفّذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أنه لن يتحدث أثناء محاكمته التي روى خلالها ناجون من الاعتداء، شهاداتٍ مروّعة عن وقائع المجزرة.

وأقر المهاجم اليميني المتطرف، برنتون تارانت، الذي رفض أن يكون لديه محامون الشهر الماضي، بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية قتل و40 محاولة قتل وتهمة الإرهاب، خلال هجومه على مسجدي النور ولينوود في 15 مارس 2019 في كرايست تشيرش.

ووفق "فرانس برس" يحق للمتهمين التحدث أثناء محاكمتهم، وكان كثيرون ينتظرون أن يستفيد هذا الشاب البالغ 29 عامًا، والذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، ليدافع عن أفكاره المتطرفة، إلى درجة أنه فُرِضت تدابير صارمة على التغطية الإعلامية للحدث؛ بهدف عدم تقديم منبر للمهاجم.

وعندما سأله القاضي كاميرون ماندر، اليوم الأربعاء، إذا ما كان ينوي التحدث، بعد أن أصغى بصمت خلال ثلاثة أيام إلى غضب الناجين وأفراد عائلات الضحايا؛ أجاب "تارانت" أنه لن يتحدث شخصيًّا في المحكمة.

وسيلقي محام تُعَيّنه المحكمة، كلمة مقتضبة باسم "تارانت"، يوم غد الخميس، قبل أن تعلن المحكمة العقوبة.

ويتوقع عدد من الخبراء القانونيين، أن يكون الأسترالي أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد، دون احتمال الإفراج المشروط.

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