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"الصحة" تعلن تسجيل 1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

"الصحة العالمية" تؤكد تسارع انتشار جائحة كورونا حول العالم

دعت الدول للاهتمام بمكافحته رغم الضغط على النظم الصحية

أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع وتيرة انتشار جائحة كورونا حول العالم، مبيّنة أنها أصبحت أخطر حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي: عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغت أكثر من 16 مليون حالة، وأكثر من 640 ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة بالفيروس ازدادت بنسبة الضعفين خلال الأسابيع الـ6 الماضية، مطالباً كل فرد بالالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب الأماكن المزدحمة.

وحول اليوم العالمي لمكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الموافق ليوم غد الثلاثاء قال "ادهانوم": هذا المرض لا يمثل فقط مشكلة صحية، بل أيضاً مشكلة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن 325 مليون شخص حول العالم مصابون بالمرض بنوعيه "بي" و"سي"، وأنه يقتل كل عام أكثر من 1.3 مليون إنسان.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للصحة العالمية اعتمدت عام 2016 الاستراتيجية العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030، وخفض الإصابات الجديدة بنسبة 90%، والوفيات بسبب الفيروس بنسبة 65%.

ودعا دول العالم للاهتمام بمكافحته رغم الضغوط التي يمثلها وباء كورونا على النظم الصحية، والعمل على تطبيق الاستراتيجية العالمية لمكافحة المرض، مع الاهتمام بالمرأة حيث يمثل انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل تحدياً كبيراً.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تؤكد تسارع انتشار جائحة كورونا حول العالم
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع وتيرة انتشار جائحة كورونا حول العالم، مبيّنة أنها أصبحت أخطر حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي: عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغت أكثر من 16 مليون حالة، وأكثر من 640 ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة بالفيروس ازدادت بنسبة الضعفين خلال الأسابيع الـ6 الماضية، مطالباً كل فرد بالالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب الأماكن المزدحمة.

وحول اليوم العالمي لمكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الموافق ليوم غد الثلاثاء قال "ادهانوم": هذا المرض لا يمثل فقط مشكلة صحية، بل أيضاً مشكلة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن 325 مليون شخص حول العالم مصابون بالمرض بنوعيه "بي" و"سي"، وأنه يقتل كل عام أكثر من 1.3 مليون إنسان.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للصحة العالمية اعتمدت عام 2016 الاستراتيجية العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030، وخفض الإصابات الجديدة بنسبة 90%، والوفيات بسبب الفيروس بنسبة 65%.

ودعا دول العالم للاهتمام بمكافحته رغم الضغوط التي يمثلها وباء كورونا على النظم الصحية، والعمل على تطبيق الاستراتيجية العالمية لمكافحة المرض، مع الاهتمام بالمرأة حيث يمثل انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل تحدياً كبيراً.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:24 PM

"الصحة العالمية" تؤكد تسارع انتشار جائحة كورونا حول العالم

دعت الدول للاهتمام بمكافحته رغم الضغط على النظم الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع وتيرة انتشار جائحة كورونا حول العالم، مبيّنة أنها أصبحت أخطر حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي: عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغت أكثر من 16 مليون حالة، وأكثر من 640 ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة بالفيروس ازدادت بنسبة الضعفين خلال الأسابيع الـ6 الماضية، مطالباً كل فرد بالالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب الأماكن المزدحمة.

وحول اليوم العالمي لمكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الموافق ليوم غد الثلاثاء قال "ادهانوم": هذا المرض لا يمثل فقط مشكلة صحية، بل أيضاً مشكلة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن 325 مليون شخص حول العالم مصابون بالمرض بنوعيه "بي" و"سي"، وأنه يقتل كل عام أكثر من 1.3 مليون إنسان.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للصحة العالمية اعتمدت عام 2016 الاستراتيجية العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030، وخفض الإصابات الجديدة بنسبة 90%، والوفيات بسبب الفيروس بنسبة 65%.

ودعا دول العالم للاهتمام بمكافحته رغم الضغوط التي يمثلها وباء كورونا على النظم الصحية، والعمل على تطبيق الاستراتيجية العالمية لمكافحة المرض، مع الاهتمام بالمرأة حيث يمثل انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل تحدياً كبيراً.

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