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محافظ صبيا يناقش مع "جازادكو" تنفيذ عدد من المبادرات التنموية

للارتقاء بالخدمات المقدمة للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها

عقد محافظ محافظة صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من الجهات الحكومية، مساء أمس؛ اجتماعاً بمسؤولي شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"؛ وذلك لمناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات التنموية المواكبة لرؤية المملكة 2030، والتي تأتي للارتقاء بمحافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك امتدادًا لما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع جامعة جازان؛ حيث تشمل المبادرات: تحسين مداخل المحافظة، وإنشاء عدد من الدوارات والجسور للمشاة، وإمكانية رعاية جائزة صبيا للتميز التي اعتمدت، بالإضافة إلى رعاية نادي الأمجاد الرياضي والاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الأسر المنتجة، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية التي تخدم سوق العمل للشباب والشابات.

وأكد محافظ صبيا أن هذه المبادرات تأتي من توجيهات ودعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه، على تذليل كافة العقبات لتحقيق سبل الراحة للمواطن، مع خلق فرص جديدة تسهم في التطوير والتنمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ صبيا يناقش مع "جازادكو" تنفيذ عدد من المبادرات التنموية
سبق

عقد محافظ محافظة صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من الجهات الحكومية، مساء أمس؛ اجتماعاً بمسؤولي شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"؛ وذلك لمناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات التنموية المواكبة لرؤية المملكة 2030، والتي تأتي للارتقاء بمحافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك امتدادًا لما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع جامعة جازان؛ حيث تشمل المبادرات: تحسين مداخل المحافظة، وإنشاء عدد من الدوارات والجسور للمشاة، وإمكانية رعاية جائزة صبيا للتميز التي اعتمدت، بالإضافة إلى رعاية نادي الأمجاد الرياضي والاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الأسر المنتجة، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية التي تخدم سوق العمل للشباب والشابات.

وأكد محافظ صبيا أن هذه المبادرات تأتي من توجيهات ودعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه، على تذليل كافة العقبات لتحقيق سبل الراحة للمواطن، مع خلق فرص جديدة تسهم في التطوير والتنمية.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
04:38 PM

محافظ صبيا يناقش مع "جازادكو" تنفيذ عدد من المبادرات التنموية

للارتقاء بالخدمات المقدمة للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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عقد محافظ محافظة صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من الجهات الحكومية، مساء أمس؛ اجتماعاً بمسؤولي شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"؛ وذلك لمناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات التنموية المواكبة لرؤية المملكة 2030، والتي تأتي للارتقاء بمحافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك امتدادًا لما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع جامعة جازان؛ حيث تشمل المبادرات: تحسين مداخل المحافظة، وإنشاء عدد من الدوارات والجسور للمشاة، وإمكانية رعاية جائزة صبيا للتميز التي اعتمدت، بالإضافة إلى رعاية نادي الأمجاد الرياضي والاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الأسر المنتجة، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية التي تخدم سوق العمل للشباب والشابات.

وأكد محافظ صبيا أن هذه المبادرات تأتي من توجيهات ودعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه، على تذليل كافة العقبات لتحقيق سبل الراحة للمواطن، مع خلق فرص جديدة تسهم في التطوير والتنمية.

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