الهلال يواصل تدريباته لمواجهة الفيصلي .. والدوليون يلتحقون بالفريق

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته؛ تحضيرًا لمواجهة "الفيصلي"، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، واشتملت الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، حيث بدأت بتدريبات لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة التشيلي "ألفارو فيليب"، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "خوان براون" تدريبات فنية متنوعة، اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب شهدت مشاركة لاعبي الفريق الأولمبي، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

والتحق لاعبو الفريق الدوليون بتدريبات الفريق مساء اليوم؛ عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكره الذي أقامه في "جدة"، حيث أدى الخماسي "أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري ومحمد كنو" تدريبات استرجاعية، فيما شارك الثنائي "عبدالله المعيوف ومحمد البريك" بالتدريبات الجماعية، بينما شهد الجزء الأول من المران الجماعي مشاركة الثنائي "عمر خربين ومجاهد المنيع"، قبل أن يؤديا تدريبات بدنية.