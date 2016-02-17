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"تعداد السعودية": "الملصقات" عنصر أساسي للعد الفعلي ويجب عدم إزالتها من المباني

"الإحصاء": بيانات الحصر مرجع لصناع القرار في التخطيط والتطوير للخدمات العامة

شددت الهيئة العامة للإحصاء ممثلةً في تعداد السعودية 2022 على عدم إزالة الملصقات الذي تم وضعها على المنازل؛ لكونه عنصرًا أساسيًّا في عملية العد الفعلي التي ستنطلق قريبًا.

وذكرت الهيئة أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية، ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

الهيئة العامة للإحصاء تعداد السعودية 2022

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعداد السعودية": "الملصقات" عنصر أساسي للعد الفعلي ويجب عدم إزالتها من المباني
سبق

شددت الهيئة العامة للإحصاء ممثلةً في تعداد السعودية 2022 على عدم إزالة الملصقات الذي تم وضعها على المنازل؛ لكونه عنصرًا أساسيًّا في عملية العد الفعلي التي ستنطلق قريبًا.

وذكرت الهيئة أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية، ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
01:04 PM

"تعداد السعودية": "الملصقات" عنصر أساسي للعد الفعلي ويجب عدم إزالتها من المباني

"الإحصاء": بيانات الحصر مرجع لصناع القرار في التخطيط والتطوير للخدمات العامة

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فهد كاملي - جازان
2
4,285

شددت الهيئة العامة للإحصاء ممثلةً في تعداد السعودية 2022 على عدم إزالة الملصقات الذي تم وضعها على المنازل؛ لكونه عنصرًا أساسيًّا في عملية العد الفعلي التي ستنطلق قريبًا.

وذكرت الهيئة أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية، ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

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15,151

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