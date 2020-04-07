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كما انفردت "سبق".. "فالكاو" لن يلعب لفريق الهلال

قال: "أنا سعيد مع غلطة سراي.. لن أرحل"

شدد اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم غلطة سراي التركي على استمراره مع فريقه؛ نافيًا رحيله عنه في الوقت الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها عدد من الصحف التركية والإسبانية: "أنا سعيد مع غلطة سراي، فلماذا أرحل.. أنا مستمر مع الفريق".

وكانت "سبق" قد انفردت بتصريح للإعلامي ستيفن آرس قال فيها: إن أنباء انتقال فالكاو للهلال أو السد القطري لا تعدو كونها شائعة قوية.

وكانت تقارير قد راجت في الصحف التركية، تتحدث عن تفاوض الهلال مع اللاعب، قبل أن تكشف "سبق" عن فبركة الصحف التركية لمفاوضات الأندية الخليجية مع لاعبيها.

اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كما انفردت "سبق".. "فالكاو" لن يلعب لفريق الهلال
سبق

شدد اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم غلطة سراي التركي على استمراره مع فريقه؛ نافيًا رحيله عنه في الوقت الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها عدد من الصحف التركية والإسبانية: "أنا سعيد مع غلطة سراي، فلماذا أرحل.. أنا مستمر مع الفريق".

وكانت "سبق" قد انفردت بتصريح للإعلامي ستيفن آرس قال فيها: إن أنباء انتقال فالكاو للهلال أو السد القطري لا تعدو كونها شائعة قوية.

وكانت تقارير قد راجت في الصحف التركية، تتحدث عن تفاوض الهلال مع اللاعب، قبل أن تكشف "سبق" عن فبركة الصحف التركية لمفاوضات الأندية الخليجية مع لاعبيها.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:07 PM

كما انفردت "سبق".. "فالكاو" لن يلعب لفريق الهلال

قال: "أنا سعيد مع غلطة سراي.. لن أرحل"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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4,978

شدد اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم غلطة سراي التركي على استمراره مع فريقه؛ نافيًا رحيله عنه في الوقت الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها عدد من الصحف التركية والإسبانية: "أنا سعيد مع غلطة سراي، فلماذا أرحل.. أنا مستمر مع الفريق".

وكانت "سبق" قد انفردت بتصريح للإعلامي ستيفن آرس قال فيها: إن أنباء انتقال فالكاو للهلال أو السد القطري لا تعدو كونها شائعة قوية.

وكانت تقارير قد راجت في الصحف التركية، تتحدث عن تفاوض الهلال مع اللاعب، قبل أن تكشف "سبق" عن فبركة الصحف التركية لمفاوضات الأندية الخليجية مع لاعبيها.

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