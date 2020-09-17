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مواطن قطري يضايق مراسل "العربية" أثناء تغطية فساد الدوحة الرياضي

حاول مقاطعة المذيع بعرض صور تميم

تعرّض مراسل "العربية" لمضايقات من مواطن قطري يحمل هاتف جوّال وضع عليه صورة تميم بن حمد أثناء تغطيته محاكمة ناصر الخليفي المتهم بالفساد الرياضي.

وعرضت "العربية" اليوم فيديو قصيرًا يظهر مراسل القناة بينما يحاول أحدهم منعه من الحديث بطريقة بلطجية دون احترام لدور وسائل الإعلام المعنية بنقل مثل هذه الوقائع المهمة للشارع الرياضي ولاسيما وأن قطر تدعي حرية التعبير والرأي، فقال المراسل:"إذاً هذا السلوك الميليشاوي الذي ترونه".

وكانت قد بدأت قبل أيام جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.


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مواطن قطري يضايق مراسل "العربية" أثناء تغطية فساد الدوحة الرياضي
سبق

تعرّض مراسل "العربية" لمضايقات من مواطن قطري يحمل هاتف جوّال وضع عليه صورة تميم بن حمد أثناء تغطيته محاكمة ناصر الخليفي المتهم بالفساد الرياضي.

وعرضت "العربية" اليوم فيديو قصيرًا يظهر مراسل القناة بينما يحاول أحدهم منعه من الحديث بطريقة بلطجية دون احترام لدور وسائل الإعلام المعنية بنقل مثل هذه الوقائع المهمة للشارع الرياضي ولاسيما وأن قطر تدعي حرية التعبير والرأي، فقال المراسل:"إذاً هذا السلوك الميليشاوي الذي ترونه".

وكانت قد بدأت قبل أيام جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.


17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
04:40 PM

مواطن قطري يضايق مراسل "العربية" أثناء تغطية فساد الدوحة الرياضي

حاول مقاطعة المذيع بعرض صور تميم

A A A
بدر العتيبي - الرياض
9
13,561

تعرّض مراسل "العربية" لمضايقات من مواطن قطري يحمل هاتف جوّال وضع عليه صورة تميم بن حمد أثناء تغطيته محاكمة ناصر الخليفي المتهم بالفساد الرياضي.

وعرضت "العربية" اليوم فيديو قصيرًا يظهر مراسل القناة بينما يحاول أحدهم منعه من الحديث بطريقة بلطجية دون احترام لدور وسائل الإعلام المعنية بنقل مثل هذه الوقائع المهمة للشارع الرياضي ولاسيما وأن قطر تدعي حرية التعبير والرأي، فقال المراسل:"إذاً هذا السلوك الميليشاوي الذي ترونه".

وكانت قد بدأت قبل أيام جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.


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