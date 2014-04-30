رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الأحد، الحفل السنوي الذي أقامته إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة لتكريم عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في برامج الإعلام، وكذلك الإعلاميون والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام، بينها صحيفة "سبق"، بحضور القيادات التعليمية بمسرح الإدارة بحي السلامة، فيما حضر من الجانب النسائي المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" سعاد آل منصور، ومديرات المكاتب والإدارات النسائية بتعليم جدة بالقسم النسائي بالمسرح.

مدير "تعليم جدة" يرعى الحفل السنوي للإعلام التربوي ويكرم إعلاميين بينهم "سبق" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-29 رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الأحد، الحفل السنوي الذي أقامته إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة لتكريم عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في برامج الإعلام، وكذلك الإعلاميون والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام، بينها صحيفة "سبق"، بحضور القيادات التعليمية بمسرح الإدارة بحي السلامة، فيما حضر من الجانب النسائي المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" سعاد آل منصور، ومديرات المكاتب والإدارات النسائية بتعليم جدة بالقسم النسائي بالمسرح.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 10:54 PM

مدير "تعليم جدة" يرعى الحفل السنوي للإعلام التربوي ويكرم إعلاميين بينهم "سبق" "الثقفي" أكد أن الصحافة هي عين المسؤول عندما تلتزم الصدق والوضوح





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رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الأحد، الحفل السنوي الذي أقامته إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة لتكريم عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في برامج الإعلام، وكذلك الإعلاميون والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام، بينها صحيفة "سبق"، بحضور القيادات التعليمية بمسرح الإدارة بحي السلامة، فيما حضر من الجانب النسائي المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" سعاد آل منصور، ومديرات المكاتب والإدارات النسائية بتعليم جدة بالقسم النسائي بالمسرح.