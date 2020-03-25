النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يطالب الرياضيين بالمحافظة على تمارينهم ومواصلة حلمهم

بعد تأجيل أولمبياد طوكيو

طالب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رياضيي المملكة الذين يمثلون المنتخب السعودي في مختلف الألعاب بالحفاظ على تمارينهم ومواصلة حلمهم، مشيرًا إلى أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لا يعني تأجيل الحلم، بل مزيد من الاستعداد.

وقال الفيصل في رسالته التي وجهها عبر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: إلى لاعبينا ولاعباتنا، أملنا كان كبيراً.. والآن بات أكبر.

وتابع: في البداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني الشديد لكل الجهود التي بذلتموها في الطريق نحو طوكيو 2020، وأخص بالذكر نجومنا الذين عاشوا فرحة التأهل وباتوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر؛ كلاعبي كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة، إضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبات في رياضات أخرى كانوا على بعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الأولمبياد.

وأضاف: تأجيل الألعاب الأولمبية إلى عام 2021 لا يعني تأجيل الحلم، بل يعني مزيدًا من الوقت للاستعداد لمن تأهّل، وفرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءًا من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله والالتقاء بكل الرياضيين مجدداً.

وختم رسالته بالقول: "حافظوا على تمارينكم، واصلوا حلمكم، والأهم من هذا كله، كونوا بخير، فنحن مشتاقون لرؤيتكم قريبًا في الملاعب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لمدة عام؛ بسبب تفشي فيروس "كورنا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يطالب الرياضيين بالمحافظة على تمارينهم ومواصلة حلمهم
سبق

طالب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رياضيي المملكة الذين يمثلون المنتخب السعودي في مختلف الألعاب بالحفاظ على تمارينهم ومواصلة حلمهم، مشيرًا إلى أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لا يعني تأجيل الحلم، بل مزيد من الاستعداد.

وقال الفيصل في رسالته التي وجهها عبر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: إلى لاعبينا ولاعباتنا، أملنا كان كبيراً.. والآن بات أكبر.

وتابع: في البداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني الشديد لكل الجهود التي بذلتموها في الطريق نحو طوكيو 2020، وأخص بالذكر نجومنا الذين عاشوا فرحة التأهل وباتوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر؛ كلاعبي كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة، إضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبات في رياضات أخرى كانوا على بعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الأولمبياد.

وأضاف: تأجيل الألعاب الأولمبية إلى عام 2021 لا يعني تأجيل الحلم، بل يعني مزيدًا من الوقت للاستعداد لمن تأهّل، وفرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءًا من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله والالتقاء بكل الرياضيين مجدداً.

وختم رسالته بالقول: "حافظوا على تمارينكم، واصلوا حلمكم، والأهم من هذا كله، كونوا بخير، فنحن مشتاقون لرؤيتكم قريبًا في الملاعب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لمدة عام؛ بسبب تفشي فيروس "كورنا".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:04 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:06 PM

"الفيصل" يطالب الرياضيين بالمحافظة على تمارينهم ومواصلة حلمهم

بعد تأجيل أولمبياد طوكيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
51

طالب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رياضيي المملكة الذين يمثلون المنتخب السعودي في مختلف الألعاب بالحفاظ على تمارينهم ومواصلة حلمهم، مشيرًا إلى أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لا يعني تأجيل الحلم، بل مزيد من الاستعداد.

وقال الفيصل في رسالته التي وجهها عبر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: إلى لاعبينا ولاعباتنا، أملنا كان كبيراً.. والآن بات أكبر.

وتابع: في البداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني الشديد لكل الجهود التي بذلتموها في الطريق نحو طوكيو 2020، وأخص بالذكر نجومنا الذين عاشوا فرحة التأهل وباتوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر؛ كلاعبي كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة، إضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبات في رياضات أخرى كانوا على بعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الأولمبياد.

وأضاف: تأجيل الألعاب الأولمبية إلى عام 2021 لا يعني تأجيل الحلم، بل يعني مزيدًا من الوقت للاستعداد لمن تأهّل، وفرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءًا من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله والالتقاء بكل الرياضيين مجدداً.

وختم رسالته بالقول: "حافظوا على تمارينكم، واصلوا حلمكم، والأهم من هذا كله، كونوا بخير، فنحن مشتاقون لرؤيتكم قريبًا في الملاعب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لمدة عام؛ بسبب تفشي فيروس "كورنا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,298
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,102
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,623

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة