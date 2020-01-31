الإسباني بيتالو يتصدر الترتيب العام في بطولة "التيتان" للدراجات الصحراوية

في ختام المرحلة الثالثة

تصدَّر الدراج الإسباني جوزيف بيتالو اليوم صدارة الترتيب العام في ختام الجولة الثالثة من بطولة الدراجات الصحراوية "تيتان"، التي تُقام حاليًا في حائل؛ إذ حل الإسباني أوسكار بيجول في المركز الأول بالجولة الثالثة بزمن 3.43.37، بينما جاء في المركز الثاني مواطنه جوزيف بيتالو بزمن 3.44.09، أما المركز الثالث فذهب إلى الإسباني جولين زوبيرو بزمن 3.49.45.

وقد عبر المتسابقون جبال أجا وسهولها وأطراف صحراء النفود الكبرى بمسافة السباق البالغة 99 كم، وبارتفاع يصل إلى 1180م فوق سطح البحر على دراجاتهم الهوائية.

يُشار إلى أن التنافس على اللقب انحصر بين الثلاثي الإسباني جوزيف بيتالو، وجولين زوبيرو، وأوسكار بيجول.

وستُختتم البطولة غدًا من خلال الجولة الرابعة (الأخيرة) التي ستشهد انطلاق المتسابقين من مركز التخييم في وادي جو بمنطقة حائل إلى فندق الملينيوم "نقطة النهاية" بمسافة 69 كلم، وبارتفاع يصل إلى 370م.

وسيتم تتويج الفائزين بالبطولة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في قصر القشلة التي تحتضن فعاليات موسم حائل.