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32 مستشارًا يردون على 1200 استشارة للجهات الخيرية

ضمن فعاليات اللقاء السنوي "15" المقرر انطلاقه.. الأحد

يتوافد 32 مستشارًا مختصًا في مجال العمل الخيري، صباح غد، إلى المنطقة الشرقية للرد على 1200 استشارة تقدمت بها عدد من الجهات الخيرية، وذلك استعدادًا لمناقشة هذه الاستشارات في "منتدى الاستشارات" الذي ينطلق مساء غدٍ بفندق شيراتون الدمام.

ويأتي المنتدى ضمن فعاليات اللقاء السنوي "15" للجهات الخيرية المقرر افتتاحه بعد غدٍ الأحد بحضور أمير المنطقة الشرقية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المشرف العام على اللقاء سمير بن عبدالعزيز العفيصان: المنتدى يشتمل على مجموعة من المستشارين في عدة مجالات علمية وعملية يجتمعون لأجل تقديم الاستشارات في مجال العمل الخيري للمشاركين في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية.

وأضاف: المنتدى يوثق جميع الاستشارات المقدمة والرد عليها، ليقوم بعد ذلك بمراجعة هذه الاستشارات لنشرها وتعميمها بعد تجريدها من أسماء المشاركين والجهات التابعة لهم حتى تستفيد منها كافة الجهات الخيرية بالمملكة.
وأردف "العفيصان": يتاح لكل مشارك اختيار أربع استشارات، ثلاث منها مؤكدة مباشرة، واستشارة واحدة على قائمة الانتظار، وتتم جدولة اختيارات المشاركين باسم المستشار المرشح له وموعد لقائه من خلال برنامج خاص ووفقًا لآلية إلكترونية منظمة.


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32 مستشارًا يردون على 1200 استشارة للجهات الخيرية
سبق

يتوافد 32 مستشارًا مختصًا في مجال العمل الخيري، صباح غد، إلى المنطقة الشرقية للرد على 1200 استشارة تقدمت بها عدد من الجهات الخيرية، وذلك استعدادًا لمناقشة هذه الاستشارات في "منتدى الاستشارات" الذي ينطلق مساء غدٍ بفندق شيراتون الدمام.

ويأتي المنتدى ضمن فعاليات اللقاء السنوي "15" للجهات الخيرية المقرر افتتاحه بعد غدٍ الأحد بحضور أمير المنطقة الشرقية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المشرف العام على اللقاء سمير بن عبدالعزيز العفيصان: المنتدى يشتمل على مجموعة من المستشارين في عدة مجالات علمية وعملية يجتمعون لأجل تقديم الاستشارات في مجال العمل الخيري للمشاركين في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية.

وأضاف: المنتدى يوثق جميع الاستشارات المقدمة والرد عليها، ليقوم بعد ذلك بمراجعة هذه الاستشارات لنشرها وتعميمها بعد تجريدها من أسماء المشاركين والجهات التابعة لهم حتى تستفيد منها كافة الجهات الخيرية بالمملكة.
وأردف "العفيصان": يتاح لكل مشارك اختيار أربع استشارات، ثلاث منها مؤكدة مباشرة، واستشارة واحدة على قائمة الانتظار، وتتم جدولة اختيارات المشاركين باسم المستشار المرشح له وموعد لقائه من خلال برنامج خاص ووفقًا لآلية إلكترونية منظمة.


16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
05:59 PM

32 مستشارًا يردون على 1200 استشارة للجهات الخيرية

ضمن فعاليات اللقاء السنوي "15" المقرر انطلاقه.. الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يتوافد 32 مستشارًا مختصًا في مجال العمل الخيري، صباح غد، إلى المنطقة الشرقية للرد على 1200 استشارة تقدمت بها عدد من الجهات الخيرية، وذلك استعدادًا لمناقشة هذه الاستشارات في "منتدى الاستشارات" الذي ينطلق مساء غدٍ بفندق شيراتون الدمام.

ويأتي المنتدى ضمن فعاليات اللقاء السنوي "15" للجهات الخيرية المقرر افتتاحه بعد غدٍ الأحد بحضور أمير المنطقة الشرقية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المشرف العام على اللقاء سمير بن عبدالعزيز العفيصان: المنتدى يشتمل على مجموعة من المستشارين في عدة مجالات علمية وعملية يجتمعون لأجل تقديم الاستشارات في مجال العمل الخيري للمشاركين في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية.

وأضاف: المنتدى يوثق جميع الاستشارات المقدمة والرد عليها، ليقوم بعد ذلك بمراجعة هذه الاستشارات لنشرها وتعميمها بعد تجريدها من أسماء المشاركين والجهات التابعة لهم حتى تستفيد منها كافة الجهات الخيرية بالمملكة.
وأردف "العفيصان": يتاح لكل مشارك اختيار أربع استشارات، ثلاث منها مؤكدة مباشرة، واستشارة واحدة على قائمة الانتظار، وتتم جدولة اختيارات المشاركين باسم المستشار المرشح له وموعد لقائه من خلال برنامج خاص ووفقًا لآلية إلكترونية منظمة.


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