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مصر تطالب الصين بمزيد من الدعم في أزمة سد النهضة

"شكري" شدد على أن المياه قضية وجود بالنسبة للقاهرة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، الصين بمزيد من الدعم والمساندة من في أزمة سد النهضة، مشدداً على أن قضية مياه نهر النيل موضوع وجودي بالنسبة لمصر.

وذكر "شكري" خلال استقبال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، أن الدعم الصيني المطلوب منتظر من خلال مجلس الأمن، للوصول لاتفاق ملزم يراعي المصالح المشتركة، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تطالب الصين بمزيد من الدعم في أزمة سد النهضة
سبق

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، الصين بمزيد من الدعم والمساندة من في أزمة سد النهضة، مشدداً على أن قضية مياه نهر النيل موضوع وجودي بالنسبة لمصر.

وذكر "شكري" خلال استقبال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، أن الدعم الصيني المطلوب منتظر من خلال مجلس الأمن، للوصول لاتفاق ملزم يراعي المصالح المشتركة، وفقاً لـ"رويترز".

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
02:43 PM

مصر تطالب الصين بمزيد من الدعم في أزمة سد النهضة

"شكري" شدد على أن المياه قضية وجود بالنسبة للقاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، الصين بمزيد من الدعم والمساندة من في أزمة سد النهضة، مشدداً على أن قضية مياه نهر النيل موضوع وجودي بالنسبة لمصر.

وذكر "شكري" خلال استقبال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، أن الدعم الصيني المطلوب منتظر من خلال مجلس الأمن، للوصول لاتفاق ملزم يراعي المصالح المشتركة، وفقاً لـ"رويترز".

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