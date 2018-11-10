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الأرصاد: السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات قادمة من الأردن

قالت موضحة: كمية الأمطار على المحافظة بلغت 24 ملم حتى الآن

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.

وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.

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الأرصاد: السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات قادمة من الأردن
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.

وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:55 PM

الأرصاد: السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات قادمة من الأردن

قالت موضحة: كمية الأمطار على المحافظة بلغت 24 ملم حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,379

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.

وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.

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