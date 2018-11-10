الأرصاد: السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات قادمة من الأردن

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.
وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.
وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.
وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.
وأضافت: كمية الأمطار على القريات بلغت 24 ملم حتى الآن.