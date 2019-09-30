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"الشورى" ردًّا على توصية "الشرطة المجتمعية": "للعنف جهات مختصة"

تَقَدمت بها "درندري" و"السيف" ولم تحقق التصويت الكافي لتأييدها

لم تُحقق التوصية الإضافية التي تَقَدم بها كلٌّ من الدكتورة إقبال درندري، والدكتور أحمد السيف مطالبين بإنشاء شرطة مجتمعية تتابع حالات العنف الأسري وهروب الفتيات واقتصار العمل فيها على النساء، التصويتَ الكافي؛ فأيدها ٣٩ عضوًا ورفضها ٦٩ عضوًا.
وتهدف هذه التوصية المؤجلة من العام الماضي إلى معالجة مشكلات المتضررين من الفتيات و"الأحداث"، من بلاغات التغيب والهروب المؤدي للسجن، ووضع حلول لمعالجة سوء التعامل مع قضايا العنف الأسري والمدرسي.
ونصّت التوصية: "على وزارة الداخلية العمل على إنشاء شرطة مجتمعية، تتولى أعمال الضبط الأمني الأسري، والمشاركة في بث الوعي الأمني المجتمعي الاستباقي، مع تمكين المرأة من العمل في هذه الشرطة".
وقدّم العضوان عددًا من المبررات قالا فيها: "من المهم أن تكون هناك إدارات للشرطة المجتمعية؛ لما لها من أثر ملحوظ في تقليل حالات العنف والجرائم، وتتولى الضبط الأمني الخاص بمخالفات الأسرة والعنف الأسري والمدرسي والأحداث وحالات الهروب والتغيب عن المنزل، وتقوم بالتدخل المبكر لحل الخلافات ودون تدخل الشرطة الرسمية، كما تقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة؛ خاصة النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، وتعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط، وتنظم الرعاية اللاحقة لهم، وتقوم بالتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، وتقدم التوعية الأمنية والمجتمعية، وتتعاون مع الأفراد والمجتمع المدني في تقديم الخدمات اللازمة.
كذلك زيادة حالات العنف الأسري، وتغيب وهروب الفتيات و"الأحداث" من أسرهم، مع عدم وجود جهات ملائمة للتعامل مع الشكاوى من هذا النوع؛ حيث تحول الحالات للشرطة، وتتعامل الشرطة مع الجانب الأمني فيها فقط، وتقوم بالتوقيف والمعاقبة والإحالة، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية أو توفير الحماية الملائمة للحالات.
كما أن ضعف خبرة وتأهيل رجال الشرطة في التعامل مع القضايا الأسري واقتصار مهامهم على التعامل البَعدي مع الحالات وليس الجانب الوقائي؛ يؤدي إلى تفاقم الدعاوى، واكتظاظ المحاكم بالحالات التي تحال إليها.
لكن اللجنة ردت بالقول: "مشاكل الأسرة والطفل والعنف الأسري وحماية الطفل، أمر كَفَلته الأنظمة، وهناك وزارة تُعنى بذلك، ولا داعي لتداخل الاختصاص، ويجب أن يبقى دور الشرطة لتبقى هيبتها ولا تنشغل بمهام غيرها، وهناك مشاركة مجتمعية لرجال الأمن في تطبيق "كلنا أمن"، وزادت عليها ببعض المبررات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" ردًّا على توصية "الشرطة المجتمعية": "للعنف جهات مختصة"
سبق

لم تُحقق التوصية الإضافية التي تَقَدم بها كلٌّ من الدكتورة إقبال درندري، والدكتور أحمد السيف مطالبين بإنشاء شرطة مجتمعية تتابع حالات العنف الأسري وهروب الفتيات واقتصار العمل فيها على النساء، التصويتَ الكافي؛ فأيدها ٣٩ عضوًا ورفضها ٦٩ عضوًا.
وتهدف هذه التوصية المؤجلة من العام الماضي إلى معالجة مشكلات المتضررين من الفتيات و"الأحداث"، من بلاغات التغيب والهروب المؤدي للسجن، ووضع حلول لمعالجة سوء التعامل مع قضايا العنف الأسري والمدرسي.
ونصّت التوصية: "على وزارة الداخلية العمل على إنشاء شرطة مجتمعية، تتولى أعمال الضبط الأمني الأسري، والمشاركة في بث الوعي الأمني المجتمعي الاستباقي، مع تمكين المرأة من العمل في هذه الشرطة".
وقدّم العضوان عددًا من المبررات قالا فيها: "من المهم أن تكون هناك إدارات للشرطة المجتمعية؛ لما لها من أثر ملحوظ في تقليل حالات العنف والجرائم، وتتولى الضبط الأمني الخاص بمخالفات الأسرة والعنف الأسري والمدرسي والأحداث وحالات الهروب والتغيب عن المنزل، وتقوم بالتدخل المبكر لحل الخلافات ودون تدخل الشرطة الرسمية، كما تقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة؛ خاصة النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، وتعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط، وتنظم الرعاية اللاحقة لهم، وتقوم بالتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، وتقدم التوعية الأمنية والمجتمعية، وتتعاون مع الأفراد والمجتمع المدني في تقديم الخدمات اللازمة.
كذلك زيادة حالات العنف الأسري، وتغيب وهروب الفتيات و"الأحداث" من أسرهم، مع عدم وجود جهات ملائمة للتعامل مع الشكاوى من هذا النوع؛ حيث تحول الحالات للشرطة، وتتعامل الشرطة مع الجانب الأمني فيها فقط، وتقوم بالتوقيف والمعاقبة والإحالة، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية أو توفير الحماية الملائمة للحالات.
كما أن ضعف خبرة وتأهيل رجال الشرطة في التعامل مع القضايا الأسري واقتصار مهامهم على التعامل البَعدي مع الحالات وليس الجانب الوقائي؛ يؤدي إلى تفاقم الدعاوى، واكتظاظ المحاكم بالحالات التي تحال إليها.
لكن اللجنة ردت بالقول: "مشاكل الأسرة والطفل والعنف الأسري وحماية الطفل، أمر كَفَلته الأنظمة، وهناك وزارة تُعنى بذلك، ولا داعي لتداخل الاختصاص، ويجب أن يبقى دور الشرطة لتبقى هيبتها ولا تنشغل بمهام غيرها، وهناك مشاركة مجتمعية لرجال الأمن في تطبيق "كلنا أمن"، وزادت عليها ببعض المبررات.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:46 PM

"الشورى" ردًّا على توصية "الشرطة المجتمعية": "للعنف جهات مختصة"

تَقَدمت بها "درندري" و"السيف" ولم تحقق التصويت الكافي لتأييدها

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بدر العتيبي - الرياض
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1,272

لم تُحقق التوصية الإضافية التي تَقَدم بها كلٌّ من الدكتورة إقبال درندري، والدكتور أحمد السيف مطالبين بإنشاء شرطة مجتمعية تتابع حالات العنف الأسري وهروب الفتيات واقتصار العمل فيها على النساء، التصويتَ الكافي؛ فأيدها ٣٩ عضوًا ورفضها ٦٩ عضوًا.
وتهدف هذه التوصية المؤجلة من العام الماضي إلى معالجة مشكلات المتضررين من الفتيات و"الأحداث"، من بلاغات التغيب والهروب المؤدي للسجن، ووضع حلول لمعالجة سوء التعامل مع قضايا العنف الأسري والمدرسي.
ونصّت التوصية: "على وزارة الداخلية العمل على إنشاء شرطة مجتمعية، تتولى أعمال الضبط الأمني الأسري، والمشاركة في بث الوعي الأمني المجتمعي الاستباقي، مع تمكين المرأة من العمل في هذه الشرطة".
وقدّم العضوان عددًا من المبررات قالا فيها: "من المهم أن تكون هناك إدارات للشرطة المجتمعية؛ لما لها من أثر ملحوظ في تقليل حالات العنف والجرائم، وتتولى الضبط الأمني الخاص بمخالفات الأسرة والعنف الأسري والمدرسي والأحداث وحالات الهروب والتغيب عن المنزل، وتقوم بالتدخل المبكر لحل الخلافات ودون تدخل الشرطة الرسمية، كما تقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة؛ خاصة النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، وتعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط، وتنظم الرعاية اللاحقة لهم، وتقوم بالتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، وتقدم التوعية الأمنية والمجتمعية، وتتعاون مع الأفراد والمجتمع المدني في تقديم الخدمات اللازمة.
كذلك زيادة حالات العنف الأسري، وتغيب وهروب الفتيات و"الأحداث" من أسرهم، مع عدم وجود جهات ملائمة للتعامل مع الشكاوى من هذا النوع؛ حيث تحول الحالات للشرطة، وتتعامل الشرطة مع الجانب الأمني فيها فقط، وتقوم بالتوقيف والمعاقبة والإحالة، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية أو توفير الحماية الملائمة للحالات.
كما أن ضعف خبرة وتأهيل رجال الشرطة في التعامل مع القضايا الأسري واقتصار مهامهم على التعامل البَعدي مع الحالات وليس الجانب الوقائي؛ يؤدي إلى تفاقم الدعاوى، واكتظاظ المحاكم بالحالات التي تحال إليها.
لكن اللجنة ردت بالقول: "مشاكل الأسرة والطفل والعنف الأسري وحماية الطفل، أمر كَفَلته الأنظمة، وهناك وزارة تُعنى بذلك، ولا داعي لتداخل الاختصاص، ويجب أن يبقى دور الشرطة لتبقى هيبتها ولا تنشغل بمهام غيرها، وهناك مشاركة مجتمعية لرجال الأمن في تطبيق "كلنا أمن"، وزادت عليها ببعض المبررات.

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