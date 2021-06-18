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"العنزي" يتفقد مقرات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الجولة التفقدية استهدفت رصد جاهزية مرافق الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور فيصل بن سعود العنزي، مقرات الدعاة والشاشات الإلكترونية التوعوية للحجاج والمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1442هـ، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن .

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها، التقى "العنزي"، يوم أمس، مشرفي مقرات الوزارة بالمطار، واطلع على التجهيزات والشاشات والمكتبأت الرقمية ومقرات استقبال الحجاج بالصالات، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتطبيق أعلى وأدق معايير السلامة من وباء "كورونا".

وتأتي الجولة في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة

الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية متابعة جاهزية مقرات الوزارة الخدمية بالمطارات والمواقيت بوقت كافٍ؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وللرقي بمستوى الخدمة لضيوف الرحمن.

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"العنزي" يتفقد مقرات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
سبق

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور فيصل بن سعود العنزي، مقرات الدعاة والشاشات الإلكترونية التوعوية للحجاج والمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1442هـ، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن .

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها، التقى "العنزي"، يوم أمس، مشرفي مقرات الوزارة بالمطار، واطلع على التجهيزات والشاشات والمكتبأت الرقمية ومقرات استقبال الحجاج بالصالات، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتطبيق أعلى وأدق معايير السلامة من وباء "كورونا".

وتأتي الجولة في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة

الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية متابعة جاهزية مقرات الوزارة الخدمية بالمطارات والمواقيت بوقت كافٍ؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وللرقي بمستوى الخدمة لضيوف الرحمن.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
03:51 PM

"العنزي" يتفقد مقرات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الجولة التفقدية استهدفت رصد جاهزية مرافق الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,892

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور فيصل بن سعود العنزي، مقرات الدعاة والشاشات الإلكترونية التوعوية للحجاج والمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1442هـ، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن .

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها، التقى "العنزي"، يوم أمس، مشرفي مقرات الوزارة بالمطار، واطلع على التجهيزات والشاشات والمكتبأت الرقمية ومقرات استقبال الحجاج بالصالات، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتطبيق أعلى وأدق معايير السلامة من وباء "كورونا".

وتأتي الجولة في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة

الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية متابعة جاهزية مقرات الوزارة الخدمية بالمطارات والمواقيت بوقت كافٍ؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وللرقي بمستوى الخدمة لضيوف الرحمن.

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