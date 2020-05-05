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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

الإمارات تعلن 462 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

بعد أكثر من 28 ألف فحص.. وكشفت عن 187 حالة شفاء

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، عن 462 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و187 حالة شفاء و9 حالات وفاة؛ مبينة أنها أجرت أكثر من 28 ألف فحص ضِمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وتفصيلًا قالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أنه تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتابعت: ساهَمَ تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15.192 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3.153.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعلن 462 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة
سبق

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، عن 462 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و187 حالة شفاء و9 حالات وفاة؛ مبينة أنها أجرت أكثر من 28 ألف فحص ضِمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وتفصيلًا قالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أنه تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتابعت: ساهَمَ تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15.192 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3.153.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:28 PM

الإمارات تعلن 462 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

بعد أكثر من 28 ألف فحص.. وكشفت عن 187 حالة شفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، عن 462 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و187 حالة شفاء و9 حالات وفاة؛ مبينة أنها أجرت أكثر من 28 ألف فحص ضِمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وتفصيلًا قالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أنه تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتابعت: ساهَمَ تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15.192 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3.153.

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