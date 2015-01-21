احتفل الشيخ فيصل بن عبدالله العبود، شيخ شمل القثمة، بمناسبة قدوم مولوده، الذي أطلق عليه اسم "فهد".
فيصل العبود يُرزق بـ"فهد"
احتفل الشيخ فيصل بن عبدالله العبود، شيخ شمل القثمة، بمناسبة قدوم مولوده، الذي أطلق عليه اسم "فهد".
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فيصل العبود يُرزق بـ"فهد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-21
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:39 AM
فيصل العبود يُرزق بـ"فهد"
احتفل الشيخ فيصل بن عبدالله العبود، شيخ شمل القثمة، بمناسبة قدوم مولوده، الذي أطلق عليه اسم "فهد".
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