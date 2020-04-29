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صور بالأقمار الصناعية.. زوارق فاخرة تشير إلى وجود "كيم" هنا

تمثل دلائل جديدة للرد على تكهنات كثيرة حول حالته الصحية

رصدت صورٌ بالأقمار الصناعية تحركات زوارق فاخرة يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون؛ وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان، تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وكثرت التكهنات حول صحة كيم؛ ومكان وجوده بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات البلاد في 15 أبريل بذكرى مولد جده كيم إيل سونج؛ مؤسّس كوريا الشمالية.

ويوم الثلاثاء، قال موقع "إن.كيه برو" الذي يتابع كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان.

وبحسب "رويترز" جاء ذلك في أعقاب تقرير بثه مشروع (38 نورث) الذي يتابع كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة، وجاء فيه أن الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان.

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرُّض لفيروس كورونا المستجد، وأعربوا عن تشكّكهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير.

لكنهم شدّدوا أيضاً على أن صحة كيم ومكان وجوده من الأسرار التي تبذل السلطات جهداً كبيراً لحمايتها، ومن الصعب الحصول على معلومات موثوق بها في كوريا الشمالية.

وكانت آخر مرة ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية شيئاً عن مكان كيم في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعاً، لكن تقارير شبه يومية تُنشر عن قيامه بإرسال خطابات ورسائل ودبلوماسية لزعماء آخرين.

وقال مايكل مادن؛ الخبير في شؤون القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة، إن فيلا وونسان "من بيوته (كيم) المفضلة".. وسبق أن قال مادن؛ إن علاقة كيم بوونسان تشبه علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتجع مار الاجو في فلوريدا.

كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الرئيسية/ محطات

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صور بالأقمار الصناعية.. زوارق فاخرة تشير إلى وجود "كيم" هنا
سبق

رصدت صورٌ بالأقمار الصناعية تحركات زوارق فاخرة يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون؛ وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان، تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وكثرت التكهنات حول صحة كيم؛ ومكان وجوده بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات البلاد في 15 أبريل بذكرى مولد جده كيم إيل سونج؛ مؤسّس كوريا الشمالية.

ويوم الثلاثاء، قال موقع "إن.كيه برو" الذي يتابع كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان.

وبحسب "رويترز" جاء ذلك في أعقاب تقرير بثه مشروع (38 نورث) الذي يتابع كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة، وجاء فيه أن الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان.

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرُّض لفيروس كورونا المستجد، وأعربوا عن تشكّكهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير.

لكنهم شدّدوا أيضاً على أن صحة كيم ومكان وجوده من الأسرار التي تبذل السلطات جهداً كبيراً لحمايتها، ومن الصعب الحصول على معلومات موثوق بها في كوريا الشمالية.

وكانت آخر مرة ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية شيئاً عن مكان كيم في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعاً، لكن تقارير شبه يومية تُنشر عن قيامه بإرسال خطابات ورسائل ودبلوماسية لزعماء آخرين.

وقال مايكل مادن؛ الخبير في شؤون القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة، إن فيلا وونسان "من بيوته (كيم) المفضلة".. وسبق أن قال مادن؛ إن علاقة كيم بوونسان تشبه علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتجع مار الاجو في فلوريدا.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:29 PM

صور بالأقمار الصناعية.. زوارق فاخرة تشير إلى وجود "كيم" هنا

تمثل دلائل جديدة للرد على تكهنات كثيرة حول حالته الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت صورٌ بالأقمار الصناعية تحركات زوارق فاخرة يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون؛ وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان، تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وكثرت التكهنات حول صحة كيم؛ ومكان وجوده بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات البلاد في 15 أبريل بذكرى مولد جده كيم إيل سونج؛ مؤسّس كوريا الشمالية.

ويوم الثلاثاء، قال موقع "إن.كيه برو" الذي يتابع كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان.

وبحسب "رويترز" جاء ذلك في أعقاب تقرير بثه مشروع (38 نورث) الذي يتابع كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة، وجاء فيه أن الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان.

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرُّض لفيروس كورونا المستجد، وأعربوا عن تشكّكهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير.

لكنهم شدّدوا أيضاً على أن صحة كيم ومكان وجوده من الأسرار التي تبذل السلطات جهداً كبيراً لحمايتها، ومن الصعب الحصول على معلومات موثوق بها في كوريا الشمالية.

وكانت آخر مرة ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية شيئاً عن مكان كيم في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعاً، لكن تقارير شبه يومية تُنشر عن قيامه بإرسال خطابات ورسائل ودبلوماسية لزعماء آخرين.

وقال مايكل مادن؛ الخبير في شؤون القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة، إن فيلا وونسان "من بيوته (كيم) المفضلة".. وسبق أن قال مادن؛ إن علاقة كيم بوونسان تشبه علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتجع مار الاجو في فلوريدا.

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