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"الخليوي": وجود المرأة ‫في عمل الدوريات الأمنية نقلة نوعية ويحل إشكاليات عديدة

أكد أنه سيعكس صورة جميلة ورائعة ومميزة ذات أبعاد أمنية عالية للسعوديات

أكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية سابقًا اللواء متقاعد سعد الخليوي، أَن وجود المرأة ‫السعودية في عمل الدوريات الأمنية يُسهم في حل إشكاليات عديدة ويعد نقلة نوعية في العمل الأمني في المملكة وسيعكس صورة جميلة ورائعة ومميزة ذات أبعاد أمنية عالية للفتاة والمرأة السعودية.

‏‫وقال في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية "المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في شتى المجالات وعملها في المجال الأمني من أهم الأدوار، معتبرًا أن دورها في المجال الشرطي باختلاف التخصصات حاسم وفاعل، مشيرًا إلى أن عمل المرأة في المجال الشرطي أصبح واجبًا وملزمًا كبقية دول العالم.

وأشاد "الخليوي" في هذا الصدد بتجربة العنصر النسائي في دوريات الأمن في العاصمة المقدسة واصفًا التجربة بـ"الرائدة". وأضاف: أتمنى أن تعمم التجربة الناجحة على بقية مناطق المملكة لأن عمل المرأة في مجال الدوريات الأمنية نحتاج إليه كثيرًا بحكم عملي السابق لأننا كنا نجد حرجًا كبيرًا في التعامل مع القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف أو الطرفين من العنصر النسائي.

الدوريات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخليوي": وجود المرأة ‫في عمل الدوريات الأمنية نقلة نوعية ويحل إشكاليات عديدة
سبق

أكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية سابقًا اللواء متقاعد سعد الخليوي، أَن وجود المرأة ‫السعودية في عمل الدوريات الأمنية يُسهم في حل إشكاليات عديدة ويعد نقلة نوعية في العمل الأمني في المملكة وسيعكس صورة جميلة ورائعة ومميزة ذات أبعاد أمنية عالية للفتاة والمرأة السعودية.

‏‫وقال في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية "المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في شتى المجالات وعملها في المجال الأمني من أهم الأدوار، معتبرًا أن دورها في المجال الشرطي باختلاف التخصصات حاسم وفاعل، مشيرًا إلى أن عمل المرأة في المجال الشرطي أصبح واجبًا وملزمًا كبقية دول العالم.

وأشاد "الخليوي" في هذا الصدد بتجربة العنصر النسائي في دوريات الأمن في العاصمة المقدسة واصفًا التجربة بـ"الرائدة". وأضاف: أتمنى أن تعمم التجربة الناجحة على بقية مناطق المملكة لأن عمل المرأة في مجال الدوريات الأمنية نحتاج إليه كثيرًا بحكم عملي السابق لأننا كنا نجد حرجًا كبيرًا في التعامل مع القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف أو الطرفين من العنصر النسائي.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:00 AM

"الخليوي": وجود المرأة ‫في عمل الدوريات الأمنية نقلة نوعية ويحل إشكاليات عديدة

أكد أنه سيعكس صورة جميلة ورائعة ومميزة ذات أبعاد أمنية عالية للسعوديات

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,718

أكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية سابقًا اللواء متقاعد سعد الخليوي، أَن وجود المرأة ‫السعودية في عمل الدوريات الأمنية يُسهم في حل إشكاليات عديدة ويعد نقلة نوعية في العمل الأمني في المملكة وسيعكس صورة جميلة ورائعة ومميزة ذات أبعاد أمنية عالية للفتاة والمرأة السعودية.

‏‫وقال في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية "المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في شتى المجالات وعملها في المجال الأمني من أهم الأدوار، معتبرًا أن دورها في المجال الشرطي باختلاف التخصصات حاسم وفاعل، مشيرًا إلى أن عمل المرأة في المجال الشرطي أصبح واجبًا وملزمًا كبقية دول العالم.

وأشاد "الخليوي" في هذا الصدد بتجربة العنصر النسائي في دوريات الأمن في العاصمة المقدسة واصفًا التجربة بـ"الرائدة". وأضاف: أتمنى أن تعمم التجربة الناجحة على بقية مناطق المملكة لأن عمل المرأة في مجال الدوريات الأمنية نحتاج إليه كثيرًا بحكم عملي السابق لأننا كنا نجد حرجًا كبيرًا في التعامل مع القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف أو الطرفين من العنصر النسائي.

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