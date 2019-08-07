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المعهد التقني للتعدين يفتح باب القبول في "الدبلوم المنتهي بالتوظيف"

التقديم إلكترونياً بشروط محدّدة .. ومزايا كثيرة بينها مكافأة شهرية وبدل سكن

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة "دي آر أيه" العربية السعودية DRA Saudi Arabian LLC، وذلك بمنجم الدويحي.

وأوضح المعهد أن العمل يستهدف مناطق كل من: الخرمة، ورنية، وظلم، والمويه، وعفيف، ثم الطائف والمناطق المجاورة لها، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم الأربعاء ٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، حتى يوم الثلاثاء ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، على موقع المعهد الإلكتروني على الرابط (http://ar.smp.edu.sa).

واشترط المعهد في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على ٢٣ سنة، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة "علمي" لا تقل عن نسبة ٨٠ %، مع نتيجة اختبار القياس (قدرات- بنسبة ٦٥ %)، إضافة إلى اختبار التحصيلي الصادر من المركز الوطني للقياس.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم متفرغاً تفرغاً كلياً للتدريب، ولائقاً طبياً، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

وبيّن المعهد السعودي التقني للتعدين، أن المتدرب بعد القبول يحصل على مزايا منها مكافأة شهرية، وبدل سكن، ومواصلات، مع تأمين طبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعهد التقني للتعدين يفتح باب القبول في "الدبلوم المنتهي بالتوظيف"
سبق

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة "دي آر أيه" العربية السعودية DRA Saudi Arabian LLC، وذلك بمنجم الدويحي.

وأوضح المعهد أن العمل يستهدف مناطق كل من: الخرمة، ورنية، وظلم، والمويه، وعفيف، ثم الطائف والمناطق المجاورة لها، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم الأربعاء ٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، حتى يوم الثلاثاء ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، على موقع المعهد الإلكتروني على الرابط (http://ar.smp.edu.sa).

واشترط المعهد في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على ٢٣ سنة، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة "علمي" لا تقل عن نسبة ٨٠ %، مع نتيجة اختبار القياس (قدرات- بنسبة ٦٥ %)، إضافة إلى اختبار التحصيلي الصادر من المركز الوطني للقياس.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم متفرغاً تفرغاً كلياً للتدريب، ولائقاً طبياً، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

وبيّن المعهد السعودي التقني للتعدين، أن المتدرب بعد القبول يحصل على مزايا منها مكافأة شهرية، وبدل سكن، ومواصلات، مع تأمين طبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
11:38 AM

المعهد التقني للتعدين يفتح باب القبول في "الدبلوم المنتهي بالتوظيف"

التقديم إلكترونياً بشروط محدّدة .. ومزايا كثيرة بينها مكافأة شهرية وبدل سكن

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فهد الغبيوي - الرياض
0
6,221

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة "دي آر أيه" العربية السعودية DRA Saudi Arabian LLC، وذلك بمنجم الدويحي.

وأوضح المعهد أن العمل يستهدف مناطق كل من: الخرمة، ورنية، وظلم، والمويه، وعفيف، ثم الطائف والمناطق المجاورة لها، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم الأربعاء ٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، حتى يوم الثلاثاء ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، على موقع المعهد الإلكتروني على الرابط (http://ar.smp.edu.sa).

واشترط المعهد في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على ٢٣ سنة، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة "علمي" لا تقل عن نسبة ٨٠ %، مع نتيجة اختبار القياس (قدرات- بنسبة ٦٥ %)، إضافة إلى اختبار التحصيلي الصادر من المركز الوطني للقياس.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم متفرغاً تفرغاً كلياً للتدريب، ولائقاً طبياً، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

وبيّن المعهد السعودي التقني للتعدين، أن المتدرب بعد القبول يحصل على مزايا منها مكافأة شهرية، وبدل سكن، ومواصلات، مع تأمين طبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

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