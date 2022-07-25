أمير مكة يطّلع على الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام

1.2 مليار ريال قيمة مشاريع كهربائية لخدمة ضيوف الرحمن

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء عبدالسلام العمري.

واطلع الأمير خالد الفيصل على الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم حج هذا العام، والمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها؛ لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتشمل الخطة توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط بديلة تم إعدادها مُسبقاً، حرصاً على موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طيلة موسم الحج.

وبحسب "العمري" فإن الأحمال المتوقعة لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة سوف تبلغ (٤٣٨٣)م وات بزيادة عن العام الماضي بنسبة ٢٪؜، وفي المشاعر المقدسة (٣٣٢)م وات بزيادة عن العام الماضي بنسبة ٧٪، وقد تم تنفيذ مشاريع كهربائية لموسم حج هذا العام بقيمة مليار و200 مليون ريال.