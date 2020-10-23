النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في "أول جمعة" بالمسجد الحرام.. 11 بابًا لاستقبال المصلين واحترازات

رفع عبوات زمزم الموزعة لـ27 ألفًا ودعم المداخل بفِرَق الحقائب الأسطوانية

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بفتح (11) بابًا لاستقبال المصلين المصرّح لهم بأداء صلاة أول جمعة بعد عودة المصلين إلى المسجد الحرام، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ وسط إجراءات احترازية مشددة، كما حرصت على نقل خطبة الجمعة بعدة لغات من خلال المنصات الإلكترونية للرئاسة العامة، وخمس موجات إذاعية، ووصل عدد المستفيدين لحوالى (2000) مستفيد من خلال الموجات الإذاعية، و(12000) من خلال منصة منارة الحرمين.

وقامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة بتجنيد أكثر من (100) مراقب للأبواب لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة بعد أن تقوم إدارة الساحات بالتأكد من صحة التصاريح وفرزهم وتوزيعهم على الأبواب للدخول.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الأبواب الخاصة هي (جسر أجياد، وسلم الشبيكة، و91، و92، والأرقم، وعبارة 80، و78، و84، وباب 74، و123، و121)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها (10) وهي: (باب الملك فهد، وأجياد، والصفا، والنبي، وبني شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبي).

فيما رفعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة استعداداتها ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، وكثّفت خدمات السقيا للزوار والمصلين وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقًا.

من جهته، أوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أنه تم رفع توزيع أعداد العبوات إلى حوالى (٢٧٥٠٠) عبوة لصلاة الجمعة، موزعةً على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز والدور الأول، وتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، ودعم عامة المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب الأسطوانية الذي يصل عددها لأكثر من (٥٠) حقيبة.

وقال "الندوي": "عدد مَن قام بإنجاز مهمة يوم الجمعة من الموظفين (٥٥) موظفًا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة الذي يصل عددهم إلى (٣٥٠) عاملًا، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في "أول جمعة" بالمسجد الحرام.. 11 بابًا لاستقبال المصلين واحترازات
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بفتح (11) بابًا لاستقبال المصلين المصرّح لهم بأداء صلاة أول جمعة بعد عودة المصلين إلى المسجد الحرام، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ وسط إجراءات احترازية مشددة، كما حرصت على نقل خطبة الجمعة بعدة لغات من خلال المنصات الإلكترونية للرئاسة العامة، وخمس موجات إذاعية، ووصل عدد المستفيدين لحوالى (2000) مستفيد من خلال الموجات الإذاعية، و(12000) من خلال منصة منارة الحرمين.

وقامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة بتجنيد أكثر من (100) مراقب للأبواب لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة بعد أن تقوم إدارة الساحات بالتأكد من صحة التصاريح وفرزهم وتوزيعهم على الأبواب للدخول.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الأبواب الخاصة هي (جسر أجياد، وسلم الشبيكة، و91، و92، والأرقم، وعبارة 80، و78، و84، وباب 74، و123، و121)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها (10) وهي: (باب الملك فهد، وأجياد، والصفا، والنبي، وبني شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبي).

فيما رفعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة استعداداتها ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، وكثّفت خدمات السقيا للزوار والمصلين وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقًا.

من جهته، أوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أنه تم رفع توزيع أعداد العبوات إلى حوالى (٢٧٥٠٠) عبوة لصلاة الجمعة، موزعةً على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز والدور الأول، وتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، ودعم عامة المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب الأسطوانية الذي يصل عددها لأكثر من (٥٠) حقيبة.

وقال "الندوي": "عدد مَن قام بإنجاز مهمة يوم الجمعة من الموظفين (٥٥) موظفًا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة الذي يصل عددهم إلى (٣٥٠) عاملًا، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
07:30 PM

في "أول جمعة" بالمسجد الحرام.. 11 بابًا لاستقبال المصلين واحترازات

رفع عبوات زمزم الموزعة لـ27 ألفًا ودعم المداخل بفِرَق الحقائب الأسطوانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
2
2,980

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بفتح (11) بابًا لاستقبال المصلين المصرّح لهم بأداء صلاة أول جمعة بعد عودة المصلين إلى المسجد الحرام، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ وسط إجراءات احترازية مشددة، كما حرصت على نقل خطبة الجمعة بعدة لغات من خلال المنصات الإلكترونية للرئاسة العامة، وخمس موجات إذاعية، ووصل عدد المستفيدين لحوالى (2000) مستفيد من خلال الموجات الإذاعية، و(12000) من خلال منصة منارة الحرمين.

وقامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة بتجنيد أكثر من (100) مراقب للأبواب لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة بعد أن تقوم إدارة الساحات بالتأكد من صحة التصاريح وفرزهم وتوزيعهم على الأبواب للدخول.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أن الأبواب الخاصة هي (جسر أجياد، وسلم الشبيكة، و91، و92، والأرقم، وعبارة 80، و78، و84، وباب 74، و123، و121)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها (10) وهي: (باب الملك فهد، وأجياد، والصفا، والنبي، وبني شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبي).

فيما رفعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة استعداداتها ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، وكثّفت خدمات السقيا للزوار والمصلين وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقًا.

من جهته، أوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أنه تم رفع توزيع أعداد العبوات إلى حوالى (٢٧٥٠٠) عبوة لصلاة الجمعة، موزعةً على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز والدور الأول، وتوسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، ودعم عامة المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب الأسطوانية الذي يصل عددها لأكثر من (٥٠) حقيبة.

وقال "الندوي": "عدد مَن قام بإنجاز مهمة يوم الجمعة من الموظفين (٥٥) موظفًا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة الذي يصل عددهم إلى (٣٥٠) عاملًا، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,174
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,349
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,634

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة