"عسكر": الحوثيون ينهبون شحنات الإغاثة ويهددون الملاحة الدولية

أدان قتل وخطف الميليشيا للمدنيين

اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الإنقلابية باحتجاز ونهب شحنات الإغاثة وحرمان المواطنين اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم منها.

وأوضح عسكر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن وزارته رصدت احتجاز المليشيا الحوثية عدداً من السفن التي تحمل المساعدات الإغاثية والمحملة بالمشتقات النفطية ونهبها، وكذلك عرقلة عدد من قوافل الإغاثة وفرض رسوم وجمارك باهظة عليها، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تهدد السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر بالهجوم على سفن الشحن وزراعة الألغام البحرية، مما يهدد حرية الملاحة الدولية.

وأفاد وزير حقوق الإنسان بأن الحكومة اليمنية اضطرت وبمساندة دول التحالف العربي بقيادة السعودية لاتخاذ قرار المواجهة العسكرية مع المليشيا الانقلابية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة من تحت سيطرتها، بعد موافقة الحكومة على المبادرات لإيقاف الحرب وإحلال السلام وتجنيب المحافظة أي مواجهات.

وشدد عسكر على حرص الحكومة والتحالف العربي على أرواح المدنيين في الحديدة وحمايتهم من انتهاكات الميليشيا، وضمان أمن الملاحة والممرات الدولية، داعيا المجتمع الدولى وكافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة من انتهكات ممنهجة من قبل المليشيا الحوثية.

وأدان ما تقوم به المليشيا الحوثية من انتهاكات بقتل المدنيين واختطاف الصحفيين والناشطين السياسين والأكاديمين وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وخاصة نزلاء دور الأيتام وطلاب المدارس، موضحا أن الميليشيا حولت المرافق الصحية والتعليمية إلى ثكنات عسكرية ونهبت مزارع المواطنين وزرعتها بالألغام الفردية بشكل عشوائي بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع .