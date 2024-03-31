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انخفاض عجز النتائج التشغيلية لـ "التعاونية" بنسبة 22.8 % خلال 2018

بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية عدة حسّنت إدارة المطالبات

حقّقت شركة التعاونية للتأمين انخفاضاً في عجز نتائج العمليات التشغيلية لعام 2018 بمعدل قدره 22.8 %، مقارنة بعام 2017.

وأدّى انخفاض أرباح الاستثمارات لحملة الوثائق وأموال المساهمين خلال عام 2018 بنسبة قدرها 44.99 %، إلى زيادة خسارة الدخل قبل الزكاة بنسبة 45.58 %، مع الأخذ في الحسبان أن العائد على الاستثمارات خلال سنة 2018 يعد جيداً مقارنة بالسنوات السابقة، علماً بأن العائد على الاستثمار خلال عام 2017 كان استثنائياً.

جاء ذلك بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية عدة خلال عام 2018 أدّت إلى تحسين إدارة المطالبات وإدارة التكاليف؛ الأمر الذي أسهم في انخفاض المطالبات المتكبّدة بنسبة 3.55 %، وكذلك انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 20.75 %، وانخفضت تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 13.52 %.

هذا، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (المبيعات) 7.64 مليار ريال خلال عام 2018، وبلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات 246.499 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض عجز النتائج التشغيلية لـ "التعاونية" بنسبة 22.8 % خلال 2018
سبق

حقّقت شركة التعاونية للتأمين انخفاضاً في عجز نتائج العمليات التشغيلية لعام 2018 بمعدل قدره 22.8 %، مقارنة بعام 2017.

وأدّى انخفاض أرباح الاستثمارات لحملة الوثائق وأموال المساهمين خلال عام 2018 بنسبة قدرها 44.99 %، إلى زيادة خسارة الدخل قبل الزكاة بنسبة 45.58 %، مع الأخذ في الحسبان أن العائد على الاستثمارات خلال سنة 2018 يعد جيداً مقارنة بالسنوات السابقة، علماً بأن العائد على الاستثمار خلال عام 2017 كان استثنائياً.

جاء ذلك بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية عدة خلال عام 2018 أدّت إلى تحسين إدارة المطالبات وإدارة التكاليف؛ الأمر الذي أسهم في انخفاض المطالبات المتكبّدة بنسبة 3.55 %، وكذلك انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 20.75 %، وانخفضت تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 13.52 %.

هذا، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (المبيعات) 7.64 مليار ريال خلال عام 2018، وبلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات 246.499 مليون ريال.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:07 AM

انخفاض عجز النتائج التشغيلية لـ "التعاونية" بنسبة 22.8 % خلال 2018

بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية عدة حسّنت إدارة المطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّقت شركة التعاونية للتأمين انخفاضاً في عجز نتائج العمليات التشغيلية لعام 2018 بمعدل قدره 22.8 %، مقارنة بعام 2017.

وأدّى انخفاض أرباح الاستثمارات لحملة الوثائق وأموال المساهمين خلال عام 2018 بنسبة قدرها 44.99 %، إلى زيادة خسارة الدخل قبل الزكاة بنسبة 45.58 %، مع الأخذ في الحسبان أن العائد على الاستثمارات خلال سنة 2018 يعد جيداً مقارنة بالسنوات السابقة، علماً بأن العائد على الاستثمار خلال عام 2017 كان استثنائياً.

جاء ذلك بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية عدة خلال عام 2018 أدّت إلى تحسين إدارة المطالبات وإدارة التكاليف؛ الأمر الذي أسهم في انخفاض المطالبات المتكبّدة بنسبة 3.55 %، وكذلك انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 20.75 %، وانخفضت تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 13.52 %.

هذا، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (المبيعات) 7.64 مليار ريال خلال عام 2018، وبلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات 246.499 مليون ريال.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

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