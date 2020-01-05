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"عفيف العام" يدشِّن أول عيادة تخصصية للقلب لمراجعي المحافظة

"ابن عميرة": نهدف لتوفير الكوادر المتميزة على مستوى السعودية

بدأت إدارة مستشفى عفيف اليوم الأحد العمل بعيادة القلب التخصصية للدكتور سعيد بن علي الغامدي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية رئيس لجنة الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى الملك فهد بجدة، التي ستكون متاحة لمراجعي المحافظة والمستشفيات القريبة منها.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مستشفى عفيف، الدكتور عادل متعب بن عميرة، أن هذا التوسع في مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى يأتي ضمن خطط التطوير والتحسين لمستوى الخدمة الصحية، ويهدف إلى توفير نخبة من الكوادر الطبية المتميزة على مستوى السعودية ضمن برنامج الاستقطاب والبرامج الداعمة الأخرى؛ وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية.

مستشفى عفيف العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عفيف العام" يدشِّن أول عيادة تخصصية للقلب لمراجعي المحافظة
سبق

بدأت إدارة مستشفى عفيف اليوم الأحد العمل بعيادة القلب التخصصية للدكتور سعيد بن علي الغامدي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية رئيس لجنة الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى الملك فهد بجدة، التي ستكون متاحة لمراجعي المحافظة والمستشفيات القريبة منها.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مستشفى عفيف، الدكتور عادل متعب بن عميرة، أن هذا التوسع في مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى يأتي ضمن خطط التطوير والتحسين لمستوى الخدمة الصحية، ويهدف إلى توفير نخبة من الكوادر الطبية المتميزة على مستوى السعودية ضمن برنامج الاستقطاب والبرامج الداعمة الأخرى؛ وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
08:55 PM

"عفيف العام" يدشِّن أول عيادة تخصصية للقلب لمراجعي المحافظة

"ابن عميرة": نهدف لتوفير الكوادر المتميزة على مستوى السعودية

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فهد الغبيوي - عفيف
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بدأت إدارة مستشفى عفيف اليوم الأحد العمل بعيادة القلب التخصصية للدكتور سعيد بن علي الغامدي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية رئيس لجنة الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى الملك فهد بجدة، التي ستكون متاحة لمراجعي المحافظة والمستشفيات القريبة منها.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مستشفى عفيف، الدكتور عادل متعب بن عميرة، أن هذا التوسع في مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى يأتي ضمن خطط التطوير والتحسين لمستوى الخدمة الصحية، ويهدف إلى توفير نخبة من الكوادر الطبية المتميزة على مستوى السعودية ضمن برنامج الاستقطاب والبرامج الداعمة الأخرى؛ وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية.

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