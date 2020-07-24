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ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن الحملة الميدانية التي نفذتها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية

قالت الإدارة العامة للمرور إنها نفذت حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر" أن إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (٢٢٦١) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وشددت المرور على أنها تهيب الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور مواقف ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

قالت الإدارة العامة للمرور إنها نفذت حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر" أن إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (٢٢٦١) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وشددت المرور على أنها تهيب الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
09:17 PM

ضبط (٢٢٦١) مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن الحملة الميدانية التي نفذتها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
600

قالت الإدارة العامة للمرور إنها نفذت حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر" أن إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (٢٢٦١) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وشددت المرور على أنها تهيب الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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