"المرور": عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات بدءاً من الأحد القادم

قالت: بجميع مدن المملكة وفقا للمواعيد والساعات المطبقة قبل بداية الجائحة

أعلن المرور السعودي عن عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وتفصيلاً أوضح "المرور" أنه سيتم العودة لأوقات منع دخول الشاحنات في كافة مدن المملكة، وفقا للمواعيد المطبقة قبل بداية الجائحة؛ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 7 ذي القعدة 1441هـ، وذلك وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.