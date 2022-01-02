"انطلاقتك".. شعار "موضة الألوان 2022" من "دهانات الجزيرة"

في دعوة إلى التأمّل والتفكّر

أعلنت "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهان والألوان والحلول الإنشائية في الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق "موضة الألوان 2022". ففي هذا العام، سيتم دمج أربع مجموعات من الألوان الراقية، والجميلة والحيوية، لتعكس روح الحياة العصرية بطابع ثقافي مميز. تدعو هذه المجموعات إلى التفكر الذاتي، والصفاء الذهني، والتأمل العاطفي لتبدأ مرحلة جديدة من تحقيق الذات.

يقول يحيى صيام، مدير التسويق في "دهانات الجزيرة": "إن التأمل ممارسة تتجاوز الأشخاص، فلطالما تأثّر التصميم الداخلي بالممارسات الروحية المختلفة، مما أدى إلى ظهور مفهوم "المنزل اليقظ"، والذي يعني أن وجودنا في منازلنا هو تعبير مجازي للبحث عن جوهر ذواتنا، وهذا ما نسعى إليه هنا مع صخب الحياة اليومية التي أصبحت مرهقة للغاية. نحن بحاجة ماسّة إلى التوقف للحظات، للراحة، ولالتقاط أنفسانا، والتأمل في حياتنا وذواتنا. لذا، نسعى من خلال "موضة الألوان" أن تصبح منازلنا انعكاساً حقيقياً لذواتنا اليوم وفي المستقبل أيضاً، ولهذا حرصنا في "موضة الألوان 2022" أن نقدم ألواناً حديثة تدعونا إلى التدبّر، والتفكّر، وتجديد الحياة لمستقبل أكثر إشراقاً".

قام خبراء الألوان في "دهانات الجزيرة" بالعديد من الأبحاث، آخذين بعين الاعتبار مدى تأثرنا وتفاعلنا مع الألوان. لذلك كشفوا عن اختياراتهم لأفضل الألوان العصرية التي تتماشى مع رؤيتهم لعام 2022، فانتقوا ألواناً عصرية، هادئة، دافئة، ترابية ومستمدّة من الطبيعة، فتحتوي لوحة ألوان "دهانات الجزيرة" 2022 على 32 درجة لونية.

تم تصميم لوحات الألوان 2022 بطريقة تتيح لمجموعات الألوان الترابية المتناغمة أن تكون أنيقة وعصرية ودافئة، داعية إلى إقامة مريحة، ومليئة بصفاء الذهن.

تأمّل

تقدم هذه المجموعة عدة ألوان هادئة ومريحة ذات حضور ناعم، ولكنه قوي، إذ يخلق جوّاً أنيقاً ومريحاً للنفس في المنزل، كما تدعو هذه الألوان المحايدة اللطيفة الهادئة إلى الدخول في حالة عقلية تأملية قويمة، فقد صٌمِّمَت الظلال لتضفي مسحة جمالية تدعو إلى التفكر، وأجواء مريحة للعقل، وبالتالي يصبح المنزل ملاذاً للسلام الداخلي والفكر الصافي العميق والجمال الساحر.

وعي

إن أسلوب التدرّج في الألوان يضيف قيمة فاخرة وأنيقة، فهو يعزّز الشعور بالثقة والتفاؤل، ويدعو إلى الاحتفال بالنفس الجديدة والمرتفعة إلى حدّ يقرب إلى الكمال، ويكون ذلك بوعي الفرد بإمكاناته الكاملة، وشعوره بالامتنان للحياة الواقعية كما هي. يساهم الطلاء هنا في بناء حوار بين الألوان والأشياء الملموسة الأخرى في منزلك، وكسر كل الحدود التي تحدّ باستمرار من إحساسك بالنمو وتطوير الذات.

بهجة

"البهجة" ليست شعوراً عاطفياً فحسب، بل قد تأتيك على شكل عدّة ألوان محفّزة وحيوية ومجدّدة لمنزلك، فهي تعكس الفرح على الديكورات الداخلية باعتبارها المكافأة النهائية لتحقيق الذات التي كنت تصبو إليها. فضلاً عن أنها تضفي مظهراً ساحراً ومتفائلًا لأي مساحة في المنزل.

رضى

وفي آخر مجموعة لونية، ستشعر بالسلام مع نفسك في منزلك حين تصل إلى أعلى مراحل التصالح مع الذات، فتسود مشاعر غامرة بالرضى في نفسك، مما يمنحك شعوراً بأسمى مراحل الراحة. في هذه المجموعة، تتألق الألوان الهادئة والمركبة كخلفية مطمئنة، مجددة لأي مساحة في منزلك؛ صورت ظلال السعادة والرضى والدفء. أصبح الصفاء والانسجام، مع القليل من اللمعان، موضوعات سائدة في القصة التي تحكيها ألوان منزلك.

تدعوك "دهانات الجزيرة" إلى التأمل من خلال الألوان، فإن عام 2022 يلهم ببداية جديدة للمساحات التي تنبعث منها مشاعر الإيجابية والقبول.

وأخيراً، وباختصار، يقول يحيى صيام: "أظن أن الوقت قد حان للتصالح مع ذواتنا والبيئة المحيطة من حولنا".

تأخذ "موضة الألوان 2022" مظهراً متطوراً وعصرياً للغاية، يمكن أن تزين جدران منزلكم بها. لا تقف فلسفة "دهانات الجزيرة" عند ضمان الطلاء عالي الجودة فحسب، بل تعطي اهتماماً خاصاً للجوانب النفسية، والعقلية، والشخصية التي تريد لألوان منزلك أن تحتوي عليه.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الألوان وتأثيرات الملمس المدرجة في "موضة ألوان 2022" متوفرة الآن في كل متاجر "دهانات الجزيرة" في منطقة الشرق الأوسط.