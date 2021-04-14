هل التزمت بالبقاء في المنزل؟ شاهد الجمال على مسافات أبعد

يدفعنا البقاء في المنزل هذه الأيام نحو الرغبة في رؤية المزيد. وغالباً ما نجد أنفسنا نحدق من الشرفات أو النوافذ نحو الأفق سواء في أحيائنا أو أحيانًا إلى السماء في الليل، فيما نسعى للحصول على جرعتنا اليومية من الهواء النقي. أصبح كل شيء في الخارج يهمنا بشكل أكبر، وقد بدأنا نلاحظ جميع الأمور الثانوية، من طريقة وميض النجوم إلى زقزقة طيور الصباح. أصبحنا نقدّر هذه اللحظات "الخارجية" في ساحاتنا وشرفاتنا أو ببساطة من خلال النظر من نوافذنا. وفجأة أصبحت أصوات الطيور أكثر سحراً، وأخيراً نرى النحل والطيور تطير حولها، وهذا القمر المكتمل، إنه مذهل.

بمجرد أن يسترعي انتباهنا أمر ما، نخرج هواتفنا ونلتقط صورة أو مقطع فيديو حتى نتمكن من مشاركته مع أصدقائنا وعائلتنا، شيء واحد فقط مؤكد، هؤلاء الذين يستخدمون HUAWEI P40 Proسيتمكنون من رؤية الجمال على مسافات أبعد وهذه هي الطريقة:

كيف يمكن ذلك؟

يضم جهاز HUAWEI P40 Pro إعدادات قوية للكاميرا مع إعداد Ultra Vision Leica Quad Camera الذي يتألف من كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا سينمائية فائقة الاتساع 40 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بصرية 12 ميجابيكسل بزوم 5xوكاميرا ToF. ومع ذلك، ف فإن أحد أكثر الميزات المبتكرة فيه هو مستشعر HUAWEI Ultra Vision ، وهو أحد أكبر مستشعرات الكاميرا في الصناعة، ما يضمن وضوح التفاصيل، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولكن، ما يجعل الزوم مميزاً للغاية هو SuperSensing Zoom مع كاميرا التقريب البصري 5x التي تستخدم تصميم المنظار الأفقي مع المنشور لعكس الضوء بزاوية 90 درجة والتي يمكن أن تدعم الزوم البصري 5x ، وهايبرد زووم 10x وديجيتال زووم 50x. ببساطة، تعني كل هذه المصطلحات الفنية ي أنه عندما تحاول تكبير أي شيء، يمكنك الاقتراب بالفعل دون أي اهتزاز أو طمس للحصول على لقطة مثالية.

ما الذي يمكنني تكبيره؟

هل نسرع قليلاً في الأفكار؟ لا داعي للقلق، يمكنك تجربة بعض اقتراحاتنا. على سبيل المثال، اخرج إلى شرفتك في الليل وحاول تكبير الصورة على القمر. فبفضل إمكانات التكبير وإمكانات الإضاءة المنخفضة، يمكنك الحصول على صورة مذهلة تبرز في صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. مع التكبير البصري 5x، يمكنك تجربة التقاط صورة لمجموعة من الأشجار على الرصيف من شرفتك. اقترب أكثر من خلال هايبرد زووم 10xللتركيز على شجرة معينة ومع ديجيتال زووم 50x يمكنك التركيز على الفاكهة أو الطيور التي تقف على تلك الشجرة. يمكنك حتى محاولة تكبير السفن السياحية على طول الشاطئ من الشرفة أو حتى محاولة التقاط الطيور التي تحلق في السماء.

هذا الطائر يبدو رائعاً على تلك الشجرة لو تمكنت فقط من سماعه...

هل تذكر ذلك الطائر الذي اقترحنا عليك التقاط صورة له؟ لماذا لا تحاول التكبير أثناء تسجيل مقطع فيديو ومحاولة تسجيل غنائه البهيج؟ هذا ليس مستحيلاً، بسبب ميزة تكبير/تصغير الصوت الاتجاهي. تستخدم هذه الميزة الميكروفونات متعددة الاتجاهات في أعلى وأسفل وخلف الهاتف لجمع الصوت المحيط بدقة. ومع ذلك، مع تكبير تركيز الكاميرا على موضوع آخر، ستواصل الميكروفونات التقاط الصوت أيضاً وتضخيمه بينما تنقي ضوضاء الخلفية الأخرى أيضاً.

بقاؤك في المنزل لا يعني أن تكون بعيدًا عن أي شيء. إن الخروج إلى شرفتك يفتح لك مجموعة كاملة من الخيارات التي يمكنك ممارستها في مهاراتك للتصوير ومع قدرات SuperZoom من HUAWEI P40 Pro، يمكنك تقريب كل شيء منك.

التوفُّر والسعر

هاتف HUAWEI P40 Pro متوفر الآن الطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 3,499 ريال. وهو متواجد باللونين الأسود والفضي الصقيع مع باقة هدايا قيّمة تشمل سماعات FreeBuds 3باللون الأبيض وخدماتVIP و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجاناً لمرة واحدة وشاحن السيارة اللاسلكي للشحن السريع. ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة العربية السعودية.