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"مكافحة التبغ" تنفذ جولةً تفتيشيةً وتضبط عدة مخالفات بالطائف

دورة تدريبية للأطباء والمثقفين الصحيين العاملين بمراكز المكافحة

قامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، أمس وصباح اليوم، بجولة على منافذ البيع شملت محلات بيع المواد التموينية، ضبطت خلالها عدداً من المواد المخالفة من تمباك وسجائر أقل من 20 سيجارة، وكذلك الدعاية المباشرة وغير المباشرة لمنتجات التبغ.

وتم خلال الجولة مصادرة المواد المخالفة وتحرير محضر تعهد بعدم تكرار المخالفات.

من جانب آخر، أقام برنامج مكافحة التدخين بالطائف، دورةً تدريبيةً للأطباء والمثقفين الصحيين العاملين في مراكز مكافحة التدخين بمستشفيات صحة الطائف.

وتهدف هذه الدورة للتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها.

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"مكافحة التبغ" تنفذ جولةً تفتيشيةً وتضبط عدة مخالفات بالطائف
سبق

قامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، أمس وصباح اليوم، بجولة على منافذ البيع شملت محلات بيع المواد التموينية، ضبطت خلالها عدداً من المواد المخالفة من تمباك وسجائر أقل من 20 سيجارة، وكذلك الدعاية المباشرة وغير المباشرة لمنتجات التبغ.

وتم خلال الجولة مصادرة المواد المخالفة وتحرير محضر تعهد بعدم تكرار المخالفات.

من جانب آخر، أقام برنامج مكافحة التدخين بالطائف، دورةً تدريبيةً للأطباء والمثقفين الصحيين العاملين في مراكز مكافحة التدخين بمستشفيات صحة الطائف.

وتهدف هذه الدورة للتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:53 AM

"مكافحة التبغ" تنفذ جولةً تفتيشيةً وتضبط عدة مخالفات بالطائف

دورة تدريبية للأطباء والمثقفين الصحيين العاملين بمراكز المكافحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، أمس وصباح اليوم، بجولة على منافذ البيع شملت محلات بيع المواد التموينية، ضبطت خلالها عدداً من المواد المخالفة من تمباك وسجائر أقل من 20 سيجارة، وكذلك الدعاية المباشرة وغير المباشرة لمنتجات التبغ.

وتم خلال الجولة مصادرة المواد المخالفة وتحرير محضر تعهد بعدم تكرار المخالفات.

من جانب آخر، أقام برنامج مكافحة التدخين بالطائف، دورةً تدريبيةً للأطباء والمثقفين الصحيين العاملين في مراكز مكافحة التدخين بمستشفيات صحة الطائف.

وتهدف هذه الدورة للتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها.

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