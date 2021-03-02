قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.

"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-02 قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350. وأضاف الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنى الوبائي لإصابات #كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر. وأضاف "العبدالعالي": نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق #تطبيق_صحتي لأخذ اللقاح.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 04:04 PM

"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر قال: 885 ألف جرعة لقاح معطاة وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350





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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.

وأضاف الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنى الوبائي لإصابات #كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر.

وأضاف "العبدالعالي": نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق #تطبيق_صحتي لأخذ اللقاح.