"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر
قال: 885 ألف جرعة لقاح معطاة وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.
وأضاف الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنى الوبائي لإصابات #كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر.
وأضاف "العبدالعالي": نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق #تطبيق_صحتي لأخذ اللقاح.
"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-02
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.
وأضاف الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنى الوبائي لإصابات #كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر.
وأضاف "العبدالعالي": نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق #تطبيق_صحتي لأخذ اللقاح.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:04 PM
"العبدالعالي": المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر
قال: 885 ألف جرعة لقاح معطاة وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن عدد الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز أكثر من 885 ألف جرعة معطاة، وتجاوزت مراكز اللقاح في المملكة 350.
وأضاف الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المنحنى الوبائي لإصابات #كورونا يمر بمرحلة تذبذب ونراقبها بحذر.
وأضاف "العبدالعالي": نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق #تطبيق_صحتي لأخذ اللقاح.