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معهد الإدارة يحقق المركز الأول في التواصل والاستجابة بين الجهات التعليمية

الشعيل: الجائزة تؤكد مكانة المعهد المتميزة بين الجهات الحكومية

حقق معهد الإدارة العامة المركز الأول في محور التواصل والاستجابة (فئة الجهات التعليمية)، حسب قياس المشروع الدوري للارتباط الوظيفي للعام 2020، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتَسلم الدرعَ التكريمي بهذه المناسبة في حفل توزيع الجوائز الذي نَظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مديرةُ إدارة التواصل الداخلي بالمعهد "روى الغفيلي"، كما تم تقديم عرض مرئي يُبرز تجربة المعهد في تحقيق نسبته المتقدمة في التواصل والاستجابة داخل المنظمة من خلال الممارسات والمشاريع الحالية.

من جهته، أشاد مدير عام الموارد البشرية عبدالرحمن بن محمد الشعيل بحصول المعهد على هذه الجائزة، التي تؤكد مكانة المعهد المتميزة بين الجهات الحكومية؛ مشيرًا إلى أن المعهد قد حقق ارتفاعًا في نسبة الارتباط الوظيفي على جميع المحاور والتي بلغت نسبته (78%)، وتجاوز فيها معدل الارتباط الوظيفي للقطاع العام نسبة (7%)، وكذلك القطاع الدولي بنسبة (3%)، بالإضافة إلى تجاوزه المعدل للقطاع الخاص بنسبة (1%).

وأشارت "روى الغفيلي" إلى أن حصول المعهد على هذه المكانة المتقدمة جاءت بناء على دعم مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، في تحقيق مستهدفات "مشروع التواصل الداخلي" في المعهد، بما يشتمل عليه من خطط وبرامج وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى التواصل الفعال لمنسوبي المعهد؛ مما كتب للمشروع النجاح والتميز، حتى حقق المعهد المركز الأول على الجهات الحكومية في مجال "تواصل واستجابة موظفيه".

وأكدت مديرة التواصل الداخلي بالمعهد، أن فريق التواصل الداخلي في المعهد بالمركز الرئيسي والفروع عَمِل على إعداد وتطوير مشروع التواصل الداخلي للمنظمة خلال الفترة الماضية، مع حرصه على أن يكون المشروع بكافة خططه وبرامجه ووسائل تنفيذه، محققًا لمستهدفات رؤية المعهد الاستراتيجية 2023، للعناية بالموارد البشرية في المعهد، وتحقيق متطلباتها في بيئة عمل ممكنة وداعمة.

وأشارت إلى اهتمام إدارة التواصل الداخلي وحرصها الدائم على التأكيد على قياس مخرجات المشروع، والسعي إلى تلمس احتياجات منسوبي مجتمع المعهد، بما يحقق التواصل الوظيفي والإنساني الرفيع بين المنظمة والموظف.

جدير بالذكر أن مشروع التواصل الداخلي قد تم تصميمه وبناؤه بطريقة مدروسة تتوافق مع أهداف المعهد، وتلبي احتياجات منسوبيه؛ حيث يشتمل المشروع على (10) برامج نوعية تُسهم في تحقيق العناية بمنسوبي ومنسوبات مجتمع المعهد، كبرنامج صوت الموظف، وبرنامج صلة، وبرنامج تجربة الموظف وغيرها، كما أن إدارة التواصل الداخلي قد حشدت وسائل متنوعة لتحقيق ذلك من خلال (15) ممارسة تواصلية، وأداة تواصلية، مستهدفة تحقيق التقدم المأمول من خطط مشروع التواصل الداخلي في المعهد، وفي مقدمة كل ذلك "التواصل والدعم القيادي" للمشروع من قِبَل مدير عام المعهد ومساهمته المباشرة والفعالة لتحقيق مستهدفات مشروعها، إلى جانب مشاركة كافة مسؤولي المعهد ومنسوبيه المؤثرة؛ في حين حرصت إدارة التواصل الداخلي على توظيف طيف واسع من وسائل الاتصال والتواصل مع منسوبي المعهد من خلال (10) وسائل للتواصل منها بوابة آيبا، ويومية المعهد، والمنصات التفاعلية، والبريد الإلكتروني والشاشات بمختلف أنواعها، والرسائل النصية وغيرها.. في حين يتولى مهام تنفيذ برامج المشروع ونشاطاته المتنوعة فريقٌ متخصص في المركز الرئيسي وفروع المعهد، والذين كان لهم الأثر الفعال في تحقيق مشاريع التواصل وبرامجه داخل المعهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة يحقق المركز الأول في التواصل والاستجابة بين الجهات التعليمية
سبق

حقق معهد الإدارة العامة المركز الأول في محور التواصل والاستجابة (فئة الجهات التعليمية)، حسب قياس المشروع الدوري للارتباط الوظيفي للعام 2020، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتَسلم الدرعَ التكريمي بهذه المناسبة في حفل توزيع الجوائز الذي نَظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مديرةُ إدارة التواصل الداخلي بالمعهد "روى الغفيلي"، كما تم تقديم عرض مرئي يُبرز تجربة المعهد في تحقيق نسبته المتقدمة في التواصل والاستجابة داخل المنظمة من خلال الممارسات والمشاريع الحالية.

من جهته، أشاد مدير عام الموارد البشرية عبدالرحمن بن محمد الشعيل بحصول المعهد على هذه الجائزة، التي تؤكد مكانة المعهد المتميزة بين الجهات الحكومية؛ مشيرًا إلى أن المعهد قد حقق ارتفاعًا في نسبة الارتباط الوظيفي على جميع المحاور والتي بلغت نسبته (78%)، وتجاوز فيها معدل الارتباط الوظيفي للقطاع العام نسبة (7%)، وكذلك القطاع الدولي بنسبة (3%)، بالإضافة إلى تجاوزه المعدل للقطاع الخاص بنسبة (1%).

وأشارت "روى الغفيلي" إلى أن حصول المعهد على هذه المكانة المتقدمة جاءت بناء على دعم مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، في تحقيق مستهدفات "مشروع التواصل الداخلي" في المعهد، بما يشتمل عليه من خطط وبرامج وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى التواصل الفعال لمنسوبي المعهد؛ مما كتب للمشروع النجاح والتميز، حتى حقق المعهد المركز الأول على الجهات الحكومية في مجال "تواصل واستجابة موظفيه".

وأكدت مديرة التواصل الداخلي بالمعهد، أن فريق التواصل الداخلي في المعهد بالمركز الرئيسي والفروع عَمِل على إعداد وتطوير مشروع التواصل الداخلي للمنظمة خلال الفترة الماضية، مع حرصه على أن يكون المشروع بكافة خططه وبرامجه ووسائل تنفيذه، محققًا لمستهدفات رؤية المعهد الاستراتيجية 2023، للعناية بالموارد البشرية في المعهد، وتحقيق متطلباتها في بيئة عمل ممكنة وداعمة.

وأشارت إلى اهتمام إدارة التواصل الداخلي وحرصها الدائم على التأكيد على قياس مخرجات المشروع، والسعي إلى تلمس احتياجات منسوبي مجتمع المعهد، بما يحقق التواصل الوظيفي والإنساني الرفيع بين المنظمة والموظف.

جدير بالذكر أن مشروع التواصل الداخلي قد تم تصميمه وبناؤه بطريقة مدروسة تتوافق مع أهداف المعهد، وتلبي احتياجات منسوبيه؛ حيث يشتمل المشروع على (10) برامج نوعية تُسهم في تحقيق العناية بمنسوبي ومنسوبات مجتمع المعهد، كبرنامج صوت الموظف، وبرنامج صلة، وبرنامج تجربة الموظف وغيرها، كما أن إدارة التواصل الداخلي قد حشدت وسائل متنوعة لتحقيق ذلك من خلال (15) ممارسة تواصلية، وأداة تواصلية، مستهدفة تحقيق التقدم المأمول من خطط مشروع التواصل الداخلي في المعهد، وفي مقدمة كل ذلك "التواصل والدعم القيادي" للمشروع من قِبَل مدير عام المعهد ومساهمته المباشرة والفعالة لتحقيق مستهدفات مشروعها، إلى جانب مشاركة كافة مسؤولي المعهد ومنسوبيه المؤثرة؛ في حين حرصت إدارة التواصل الداخلي على توظيف طيف واسع من وسائل الاتصال والتواصل مع منسوبي المعهد من خلال (10) وسائل للتواصل منها بوابة آيبا، ويومية المعهد، والمنصات التفاعلية، والبريد الإلكتروني والشاشات بمختلف أنواعها، والرسائل النصية وغيرها.. في حين يتولى مهام تنفيذ برامج المشروع ونشاطاته المتنوعة فريقٌ متخصص في المركز الرئيسي وفروع المعهد، والذين كان لهم الأثر الفعال في تحقيق مشاريع التواصل وبرامجه داخل المعهد.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:38 PM

معهد الإدارة يحقق المركز الأول في التواصل والاستجابة بين الجهات التعليمية

الشعيل: الجائزة تؤكد مكانة المعهد المتميزة بين الجهات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق معهد الإدارة العامة المركز الأول في محور التواصل والاستجابة (فئة الجهات التعليمية)، حسب قياس المشروع الدوري للارتباط الوظيفي للعام 2020، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتَسلم الدرعَ التكريمي بهذه المناسبة في حفل توزيع الجوائز الذي نَظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مديرةُ إدارة التواصل الداخلي بالمعهد "روى الغفيلي"، كما تم تقديم عرض مرئي يُبرز تجربة المعهد في تحقيق نسبته المتقدمة في التواصل والاستجابة داخل المنظمة من خلال الممارسات والمشاريع الحالية.

من جهته، أشاد مدير عام الموارد البشرية عبدالرحمن بن محمد الشعيل بحصول المعهد على هذه الجائزة، التي تؤكد مكانة المعهد المتميزة بين الجهات الحكومية؛ مشيرًا إلى أن المعهد قد حقق ارتفاعًا في نسبة الارتباط الوظيفي على جميع المحاور والتي بلغت نسبته (78%)، وتجاوز فيها معدل الارتباط الوظيفي للقطاع العام نسبة (7%)، وكذلك القطاع الدولي بنسبة (3%)، بالإضافة إلى تجاوزه المعدل للقطاع الخاص بنسبة (1%).

وأشارت "روى الغفيلي" إلى أن حصول المعهد على هذه المكانة المتقدمة جاءت بناء على دعم مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، في تحقيق مستهدفات "مشروع التواصل الداخلي" في المعهد، بما يشتمل عليه من خطط وبرامج وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى التواصل الفعال لمنسوبي المعهد؛ مما كتب للمشروع النجاح والتميز، حتى حقق المعهد المركز الأول على الجهات الحكومية في مجال "تواصل واستجابة موظفيه".

وأكدت مديرة التواصل الداخلي بالمعهد، أن فريق التواصل الداخلي في المعهد بالمركز الرئيسي والفروع عَمِل على إعداد وتطوير مشروع التواصل الداخلي للمنظمة خلال الفترة الماضية، مع حرصه على أن يكون المشروع بكافة خططه وبرامجه ووسائل تنفيذه، محققًا لمستهدفات رؤية المعهد الاستراتيجية 2023، للعناية بالموارد البشرية في المعهد، وتحقيق متطلباتها في بيئة عمل ممكنة وداعمة.

وأشارت إلى اهتمام إدارة التواصل الداخلي وحرصها الدائم على التأكيد على قياس مخرجات المشروع، والسعي إلى تلمس احتياجات منسوبي مجتمع المعهد، بما يحقق التواصل الوظيفي والإنساني الرفيع بين المنظمة والموظف.

جدير بالذكر أن مشروع التواصل الداخلي قد تم تصميمه وبناؤه بطريقة مدروسة تتوافق مع أهداف المعهد، وتلبي احتياجات منسوبيه؛ حيث يشتمل المشروع على (10) برامج نوعية تُسهم في تحقيق العناية بمنسوبي ومنسوبات مجتمع المعهد، كبرنامج صوت الموظف، وبرنامج صلة، وبرنامج تجربة الموظف وغيرها، كما أن إدارة التواصل الداخلي قد حشدت وسائل متنوعة لتحقيق ذلك من خلال (15) ممارسة تواصلية، وأداة تواصلية، مستهدفة تحقيق التقدم المأمول من خطط مشروع التواصل الداخلي في المعهد، وفي مقدمة كل ذلك "التواصل والدعم القيادي" للمشروع من قِبَل مدير عام المعهد ومساهمته المباشرة والفعالة لتحقيق مستهدفات مشروعها، إلى جانب مشاركة كافة مسؤولي المعهد ومنسوبيه المؤثرة؛ في حين حرصت إدارة التواصل الداخلي على توظيف طيف واسع من وسائل الاتصال والتواصل مع منسوبي المعهد من خلال (10) وسائل للتواصل منها بوابة آيبا، ويومية المعهد، والمنصات التفاعلية، والبريد الإلكتروني والشاشات بمختلف أنواعها، والرسائل النصية وغيرها.. في حين يتولى مهام تنفيذ برامج المشروع ونشاطاته المتنوعة فريقٌ متخصص في المركز الرئيسي وفروع المعهد، والذين كان لهم الأثر الفعال في تحقيق مشاريع التواصل وبرامجه داخل المعهد.

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