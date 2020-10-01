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سفير خادم الحرمين بالخرطوم يقلّد "البقمي" رتبة عميد

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم الخميس، بمقر السفارة، ناصر بن شقاء البقمي، أحد منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية، رتبة "عميد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

جاء ذلك بحضور الملحق العسكري السعودي بالخرطوم العقيد عبد اللطيف العماش.

وهنأ السفير "آل جعفر"، العميد "البقمي" على الثقة الملكية الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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سفير خادم الحرمين بالخرطوم يقلّد "البقمي" رتبة عميد
سبق

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم الخميس، بمقر السفارة، ناصر بن شقاء البقمي، أحد منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية، رتبة "عميد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

جاء ذلك بحضور الملحق العسكري السعودي بالخرطوم العقيد عبد اللطيف العماش.

وهنأ السفير "آل جعفر"، العميد "البقمي" على الثقة الملكية الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
06:57 PM

سفير خادم الحرمين بالخرطوم يقلّد "البقمي" رتبة عميد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم الخميس، بمقر السفارة، ناصر بن شقاء البقمي، أحد منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية، رتبة "عميد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

جاء ذلك بحضور الملحق العسكري السعودي بالخرطوم العقيد عبد اللطيف العماش.

وهنأ السفير "آل جعفر"، العميد "البقمي" على الثقة الملكية الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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