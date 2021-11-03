أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوف.
"التحالف": تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوف
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوف.
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"التحالف": تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-03
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
04:55 PM
"التحالف": تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوف
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية ومقتل 145 عنصراً إرهابياً في صرواح والجوف.
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