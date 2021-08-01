أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية
"بلينكن" أعرب عن ثقة بلاده في تنفيذ طهران الاعتداء
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفّذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان".
وأضاف: "إن واشنطن تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك على الاعتداء"، وفقًا لـ"فرانس 24".
أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-01
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفّذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان".
وأضاف: "إن واشنطن تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك على الاعتداء"، وفقًا لـ"فرانس 24".
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:35 PM
أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية
"بلينكن" أعرب عن ثقة بلاده في تنفيذ طهران الاعتداء
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفّذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان".
وأضاف: "إن واشنطن تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك على الاعتداء"، وفقًا لـ"فرانس 24".