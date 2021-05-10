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استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

في قصف بغارتَيْن شرق بيت حانون.. إضافة لعشرات الإصابات

استُشهد تسعة فلسطينيين، من بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتَيْن شرق بيت حانون؛ ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي نُقلت إلى المستشفى.

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استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة
سبق

استُشهد تسعة فلسطينيين، من بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتَيْن شرق بيت حانون؛ ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي نُقلت إلى المستشفى.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:50 PM

استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

في قصف بغارتَيْن شرق بيت حانون.. إضافة لعشرات الإصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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استُشهد تسعة فلسطينيين، من بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة أن طائرات الاحتلال قصفت بغارتَيْن شرق بيت حانون؛ ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات التي نُقلت إلى المستشفى.

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