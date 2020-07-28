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8 مؤشرات تشير إلى استغلال العمالة المنزلية وتندرج ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص

من بينها احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عن 8 مؤشرات قد تدل على استغلال العمالة المنزلية.

وقال حساب "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من هذه العلامات نقص وقت الراحة عن تسع ساعات يومياً، وعدم توفير الطعام المناسب، وإجبار عامل الخدمة المنزلية على عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي".

وأضافت: "من المؤشرات أيضاً احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية، وعدم معرفتهم بعنوان سكنهم، أو بيانات صاحب العمل، مع عدم دفع الأجر المتفق عليه، وتشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير، ويتعرضون للإهانات أو التهديد، أو العنف الجسدي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 مؤشرات تشير إلى استغلال العمالة المنزلية وتندرج ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص
سبق

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عن 8 مؤشرات قد تدل على استغلال العمالة المنزلية.

وقال حساب "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من هذه العلامات نقص وقت الراحة عن تسع ساعات يومياً، وعدم توفير الطعام المناسب، وإجبار عامل الخدمة المنزلية على عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي".

وأضافت: "من المؤشرات أيضاً احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية، وعدم معرفتهم بعنوان سكنهم، أو بيانات صاحب العمل، مع عدم دفع الأجر المتفق عليه، وتشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير، ويتعرضون للإهانات أو التهديد، أو العنف الجسدي".

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:10 PM

8 مؤشرات تشير إلى استغلال العمالة المنزلية وتندرج ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص

من بينها احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
682

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عن 8 مؤشرات قد تدل على استغلال العمالة المنزلية.

وقال حساب "مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من هذه العلامات نقص وقت الراحة عن تسع ساعات يومياً، وعدم توفير الطعام المناسب، وإجبار عامل الخدمة المنزلية على عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي".

وأضافت: "من المؤشرات أيضاً احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية، وعدم معرفتهم بعنوان سكنهم، أو بيانات صاحب العمل، مع عدم دفع الأجر المتفق عليه، وتشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير، ويتعرضون للإهانات أو التهديد، أو العنف الجسدي".

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