"القباع" يوجِّه بتشكيل لجنة لتفقُّد الاشتراطات الصحية بأعمال وسكن العمالة بالقنفذة

بناء على توجيهات أمير مكة بتوفير السكن الصحي المناسب للأيدي العاملة

وجَّه محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع الجهات المختصة بتفقُّد مقار أعمال ومواقع سكن العمالة، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، القاضية بعمل جولات على مواقع عمل وسكن العمال للتأكد من اشتراطات مواقع أعمالهم، ومرافق سكنهم وتجهيزاتها، وإحكام مراقبة وتنفيذ هذه الاشتراطات الصحية.

وفي التفاصيل، تهدف هذه الضوابط إلى توفير السكن الصحي المناسب للأيدي العاملة. وقد أمر المحافظ باستمرار عمل الجولات بعد رصد مواقع بعض المخالفات، وتكليف أصحابها بتعديلها فورًا وفقًا للاشتراطات الصحية وما تحتاج له من تهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع "القباع" باللجنة المعنية بتنفيذ توجيهات أمير المنطقة، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك الخصوص.