بالفيديو .. أمن الحجيج "خط أحمر"

استعراض القوات المشاركة في الحج

أكّدت كافة القوات المشاركة في أمن الحج، جاهزيتها واستعدادها لخدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال القوة الكبيرة والقدرة العالية التي تمتلكها من كوادر بشرية مؤهلة ومدرّبة.

وأظهر الاستعراض العسكري الذي أُقيم أمام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، جاهزيتها لأداء مهامها؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتبذل غرفة عمليات القيادة والسيطرة بالأمن العام جهودها لمراقبة ورصد الحالات عبر 6000 كاميرا منتشرة في الحرم المكي والمشاعر المقدّسة والميادين والطرقات ومداخل مكة المكرّمة.