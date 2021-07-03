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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجدًا في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يومًا إلى 1748 مسجدًّا.

وقالت الوزارة: المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: 13 مسجدًا بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة الشرقية.

وأضافت: تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجدًا في 3 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يومًا إلى 1748 مسجدًّا.

وقالت الوزارة: المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: 13 مسجدًا بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة الشرقية.

وأضافت: تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:58 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:49 AM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 18 مسجدًا في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يومًا إلى 1748 مسجدًّا.

وقالت الوزارة: المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: 13 مسجدًا بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة الشرقية.

وأضافت: تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

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