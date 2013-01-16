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اليابان تدعو مواطنيها إلى إجلاء منازلهم بسبب خطر تسونامي

بعد أن اجتاحت أمواج تعدّى ارتفاعها مترًا مناطق ساحلية

دعت السلطات اليابانية، مواطنيها، إلى إجلاء منازلهم بعد أن اجتاحت أمواج تعدى ارتفاعها مترًا مناطق ساحلية عقب ثوران بركان تحت الماء قُبالة جزيرة تونغا، مما تسبّب في إطلاق تحذيرات من حدوث موجات مَدّ عاتية تسونامي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن السلطات حذّرت نحو 230 ألف شخص في ثماني مقاطعات بسبب خطر تسونامي، مضيفةً أن ثوران البركان الذي حدث ليلًا تسبّب في تأخير رحلات قطارات وخدمات بريدية في بعض المناطق.

وكانت هيئة الأرصاد اليابانية قد حذّرت أمس، من موجات تسونامي مع احتمال أن يصل ارتفاع المَدّ البحري إلى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في تونغا.

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اليابان تدعو مواطنيها إلى إجلاء منازلهم بسبب خطر تسونامي
سبق

دعت السلطات اليابانية، مواطنيها، إلى إجلاء منازلهم بعد أن اجتاحت أمواج تعدى ارتفاعها مترًا مناطق ساحلية عقب ثوران بركان تحت الماء قُبالة جزيرة تونغا، مما تسبّب في إطلاق تحذيرات من حدوث موجات مَدّ عاتية تسونامي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن السلطات حذّرت نحو 230 ألف شخص في ثماني مقاطعات بسبب خطر تسونامي، مضيفةً أن ثوران البركان الذي حدث ليلًا تسبّب في تأخير رحلات قطارات وخدمات بريدية في بعض المناطق.

وكانت هيئة الأرصاد اليابانية قد حذّرت أمس، من موجات تسونامي مع احتمال أن يصل ارتفاع المَدّ البحري إلى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في تونغا.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
01:55 PM

اليابان تدعو مواطنيها إلى إجلاء منازلهم بسبب خطر تسونامي

بعد أن اجتاحت أمواج تعدّى ارتفاعها مترًا مناطق ساحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت السلطات اليابانية، مواطنيها، إلى إجلاء منازلهم بعد أن اجتاحت أمواج تعدى ارتفاعها مترًا مناطق ساحلية عقب ثوران بركان تحت الماء قُبالة جزيرة تونغا، مما تسبّب في إطلاق تحذيرات من حدوث موجات مَدّ عاتية تسونامي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن السلطات حذّرت نحو 230 ألف شخص في ثماني مقاطعات بسبب خطر تسونامي، مضيفةً أن ثوران البركان الذي حدث ليلًا تسبّب في تأخير رحلات قطارات وخدمات بريدية في بعض المناطق.

وكانت هيئة الأرصاد اليابانية قد حذّرت أمس، من موجات تسونامي مع احتمال أن يصل ارتفاع المَدّ البحري إلى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في تونغا.

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