مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول أوضاع اللاجئين الروهنجيا في 23 يوليو

"سكوج": نأمل مشاركة من جميع الأعضاء لتحسين ظروف عودتهم إلى ميانمار

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير السويدي، اولوف سكوج، أمس الاثنين، أن المجلس سيعقد، في 23 يوليو الجاري، جلسة خاصة حول أوضاع اللاجئين الروهنجيا وفقًا للأناضول.

وأضاف سكوج، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أن "مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة (إلى ميانمار)، كريستين شرانير برجنر، ستقدم أول إفادة لها حول مستجدات الأزمة".

وتابع: "نأمل أن نرى مشاركة من جميع أعضاء المجلس بشأن ضرورة تحسين ظروف عودة اللاجئين الروهنجيا من بنجلاديش إلى ميانمار، وهذا يتطلب بناء الثقة بينهم وبين سلطات ميانمار، لكن للأسف هذه الثقة غائبة في الوقت الحالي".

واستطرد: "أتفهم تمامًا سبب عدم رغبة اللاجئين الروهنجيا في العودة، وأعتقد أن ما نحتاج إليه حاليًا هو تقديم كل الدعم لبنجلاديش والمجتمعات التي تستضيف الروهنجيا في (منطقة) كوكس بازار (في بنجلاديش)".

ومضى السفير السويدي قائلاً: "نريد من انعقاد تلك الجلسة أن يستمر الضغط حتى تتحقق الحياة الكريمة لكل شخص في ميانمار، بما في ذلك الأقليات".

وفي 25 أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة موجة قمع ضد أقلية الروهنجيا المسلمة، في إقليم أراكان (راخين)، غربي البلاد.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها "تطهير عرقي"، وأسفرت عن فرار نحو 700 ألف روهنجي، 60 بالمائة منهم أطفال، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة آلاف آخرين.

ولا تعد ميانمار الروهنجيا مواطنين، وتقول إنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

