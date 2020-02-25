النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خرج الرعب من ملابسه" .. شاهد رجلاً فاقد الوعي يُصيب قرية بالفزع

تحرّك شيء في ملابسه فهرب الجميع

سقط هذا الرجل في بئر بالهند، وأخرجه سكان القرية فاقداً الوعي، وبينما يحاولون إفاقته خرج لهم من ملابسه شيء أصاب الجميع بالفزع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هذا الحادث، السبت الماضي 22 فبراير، بقرية باهيراف ديرا بمنطقة جانسي في ولاية أوتر براديش- شمالي الهند، حينما سقط رجل يُدعى موكوش كوشوا؛ في بئر جافة مهجورة على أطراف القرية، وأسرع سكان القرية وتعاونوا حتى تمكنوا من إخراجه؛ لكنه كان فاقداً للوعي.

ويكشف الفيديو عن اللحظة التي يحاول فيها السكان إفاقته من الغيبوبة، حيث لاحظ أحدهم أن شيئاً ما يتحرّك في ملابس الرجل الساكن بلا حراك، فابتعد الرجال عنه، بينما جلب أحد الرجال قضيباً من الحديد بطرف ملتو، وبدأ بمحاولة خلع ملابس الرجل والضغط على ما يتحرك في بنطلونه، فخمنوا أنها حية، وابتعد الجميع وبقي الرجل راقداً والأصوات من حوله تتعالى.

وبعد قليل، بدت رأس حية كوبرا سامّة تخرج من جانب قدم الرجل الراقد، ثم تحاول العودة خوفاً من السكان، ويزداد تعالي الأصوات حتى خرجت الكوبرا وأسرعت مبتعدة لتختفي وسط النباتات القريبة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان القرية، أن "كوشوا"؛ تعرّض لإصابات شديدة في الرأس من سقوطه، وأنهم قاموا بنقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، لكن يبدو أن الكوبرا لم تلدغه.

الهند

الرئيسية/ محطات

اعلان
"خرج الرعب من ملابسه" .. شاهد رجلاً فاقد الوعي يُصيب قرية بالفزع
سبق

سقط هذا الرجل في بئر بالهند، وأخرجه سكان القرية فاقداً الوعي، وبينما يحاولون إفاقته خرج لهم من ملابسه شيء أصاب الجميع بالفزع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هذا الحادث، السبت الماضي 22 فبراير، بقرية باهيراف ديرا بمنطقة جانسي في ولاية أوتر براديش- شمالي الهند، حينما سقط رجل يُدعى موكوش كوشوا؛ في بئر جافة مهجورة على أطراف القرية، وأسرع سكان القرية وتعاونوا حتى تمكنوا من إخراجه؛ لكنه كان فاقداً للوعي.

ويكشف الفيديو عن اللحظة التي يحاول فيها السكان إفاقته من الغيبوبة، حيث لاحظ أحدهم أن شيئاً ما يتحرّك في ملابس الرجل الساكن بلا حراك، فابتعد الرجال عنه، بينما جلب أحد الرجال قضيباً من الحديد بطرف ملتو، وبدأ بمحاولة خلع ملابس الرجل والضغط على ما يتحرك في بنطلونه، فخمنوا أنها حية، وابتعد الجميع وبقي الرجل راقداً والأصوات من حوله تتعالى.

وبعد قليل، بدت رأس حية كوبرا سامّة تخرج من جانب قدم الرجل الراقد، ثم تحاول العودة خوفاً من السكان، ويزداد تعالي الأصوات حتى خرجت الكوبرا وأسرعت مبتعدة لتختفي وسط النباتات القريبة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان القرية، أن "كوشوا"؛ تعرّض لإصابات شديدة في الرأس من سقوطه، وأنهم قاموا بنقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، لكن يبدو أن الكوبرا لم تلدغه.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:01 PM

"خرج الرعب من ملابسه" .. شاهد رجلاً فاقد الوعي يُصيب قرية بالفزع

تحرّك شيء في ملابسه فهرب الجميع

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
9,811

سقط هذا الرجل في بئر بالهند، وأخرجه سكان القرية فاقداً الوعي، وبينما يحاولون إفاقته خرج لهم من ملابسه شيء أصاب الجميع بالفزع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هذا الحادث، السبت الماضي 22 فبراير، بقرية باهيراف ديرا بمنطقة جانسي في ولاية أوتر براديش- شمالي الهند، حينما سقط رجل يُدعى موكوش كوشوا؛ في بئر جافة مهجورة على أطراف القرية، وأسرع سكان القرية وتعاونوا حتى تمكنوا من إخراجه؛ لكنه كان فاقداً للوعي.

ويكشف الفيديو عن اللحظة التي يحاول فيها السكان إفاقته من الغيبوبة، حيث لاحظ أحدهم أن شيئاً ما يتحرّك في ملابس الرجل الساكن بلا حراك، فابتعد الرجال عنه، بينما جلب أحد الرجال قضيباً من الحديد بطرف ملتو، وبدأ بمحاولة خلع ملابس الرجل والضغط على ما يتحرك في بنطلونه، فخمنوا أنها حية، وابتعد الجميع وبقي الرجل راقداً والأصوات من حوله تتعالى.

وبعد قليل، بدت رأس حية كوبرا سامّة تخرج من جانب قدم الرجل الراقد، ثم تحاول العودة خوفاً من السكان، ويزداد تعالي الأصوات حتى خرجت الكوبرا وأسرعت مبتعدة لتختفي وسط النباتات القريبة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان القرية، أن "كوشوا"؛ تعرّض لإصابات شديدة في الرأس من سقوطه، وأنهم قاموا بنقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، لكن يبدو أن الكوبرا لم تلدغه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,800
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,920

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة